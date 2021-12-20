Папа Римский сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом

Папа Римский Франциск сравнил домашнее насилие с сатанизмом, пишет РИА Новости.
"Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская", – сказал понтифик во время беседы с жертвами домашнего насилия в эфире телеканала Canale 5.
По его мнению, такое поведение "унизительно, очень унизительно".
В 2020 году почти треть россиян во время опроса заявили, что женщины, которые подвергаются насилию, виноваты сами. В основном такого мнения придерживались мужчины, представители старшего поколения и респонденты с низким уровнем образования.
Комментарии
А к чему он причислит сжигание на кострах женщин, которых в средние века обвинили в колдовстве? По разным подсчётам, за время охоты на ведьм, с XV по XVII века, в Европе было казнено от 50 до 200 тысяч человек. Ну да, церковь же боролась с сатанизмом, это же другое дело, это не насилие было...