Более 20 антиковидных нарушений зафиксировали в Барнауле на минувшей неделе

В Барнауле продолжают проводить рейды по соблюдению антиковидных ограничений. Так, на прошлой неделе в краевой столице в ходе таких проверок выявили 26 нарушений, сообщает мэрия.

В Центральном районе с 13 по 20 декабря провели семь рейдовых мероприятий, в ходе которых проверили 62 объекта. Нарушителей при этом не обнаружили.

Сотрудники администрации Октябрьского района за девять рейдов проверили 70 объектов и выявили 11 нарушений. Восемь из них касались несоблюдения масочного режима (все замечания устранены на месте), ещё на трёх предприятиях не проверяли QR-коды.

В Ленинском районе с 13 по 19 декабря специалисты провели девять рейдов, посетив 131 объект. В одном из торговых центров при этом нашли двух посетителей без масок. Нарушения устранили на месте.

В те же дни шесть рейдов провели в Железнодорожном районе города. Во время проверки 123 предприятий, в числе которых ЦУМ, ТЦ "Галактика", компьютерные залы, клубы и кинотеатры, выявили восемь нарушений. Полицейские составили протоколы.

В Индустриальном районе провели семь рейдов, за которые обследовали 52 объекта. Полицейские выявили четыре факта несоблюдения масочного режима, а в одном ТЦ зафиксировали нарушение требований о предъявлении посетителями QR-кодов. В связи с этим в отношении руководителя объекта начали административное делопроизводство. Кроме того, полицейские проконтролировали проверку QR-кодов в 16 фитнес-центрах и других спортивных объектах района, однако нарушений там не выявили.