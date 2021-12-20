Более 20 антиковидных нарушений зафиксировали в Барнауле на минувшей неделе

В Барнауле продолжают проводить рейды по соблюдению антиковидных ограничений. Так, на прошлой неделе в краевой столице в ходе таких проверок выявили 26 нарушений, сообщает мэрия.
В Центральном районе с 13 по 20 декабря провели семь рейдовых мероприятий, в ходе которых проверили 62 объекта. Нарушителей при этом не обнаружили.
Сотрудники администрации Октябрьского района за девять рейдов проверили 70 объектов и выявили 11 нарушений. Восемь из них касались несоблюдения масочного режима (все замечания устранены на месте), ещё на трёх предприятиях не проверяли QR-коды.
В Ленинском районе с 13 по 19 декабря специалисты провели девять рейдов, посетив 131 объект. В одном из торговых центров при этом нашли двух посетителей без масок. Нарушения устранили на месте.
В те же дни шесть рейдов провели в Железнодорожном районе города. Во время проверки 123 предприятий, в числе которых ЦУМ, ТЦ "Галактика", компьютерные залы, клубы и кинотеатры, выявили восемь нарушений. Полицейские составили протоколы.
В Индустриальном районе провели семь рейдов, за которые обследовали 52 объекта. Полицейские выявили четыре факта несоблюдения масочного режима, а в одном ТЦ зафиксировали нарушение требований о предъявлении посетителями QR-кодов. В связи с этим в отношении руководителя объекта начали административное делопроизводство. Кроме того, полицейские проконтролировали проверку QR-кодов в 16 фитнес-центрах и других спортивных объектах района, однако нарушений там не выявили.
Комментарии
Был в гипере на выходных - маску на носу носят два - три человека (не продавцы). Смешно слышать об антиковидных мерах. Начните проспект Ленина снова опрыскивать - тоже движуха и людям не мешает
"Сотрудники администрации Октябрьского района за девять рейдов проверили 70 объектов", ну да, заняться то больше нечем дармоедам из администрации! Может работой заняться, а не показухой? Дороги, как стиральная доска от ледяных кочек, подходы к пешеходным переходам в ужасающем состоянии, тротуары вообще под слоем снега! Но зато ходим трясем кое чем и создаем рабочий вид, за счет денег налогоплательщиков!
Так а для чего маски в ТЦ носить то? туда же сейчас по кодам только пускают....маски ненужны....все же привитые. Все.
Обратили внимание, что пандемия только в головах чиновников и депутатов?
Простые граждане живут обычной жизнью. Кто привился, кто переболел, а кто и не восприимчив к вирусу. Люди понимают, что вирус будет всегда и нужно просто с ним жить.
посетив 131 объект. В одном из торговых центров при этом нашли двух посетителей без масок
Вот зачем такую работу показывать, сразу возникает подозрение, что это дармоеды с хорошими зарплатами делают вид, что работают
Ни в одном тц не проверяют коды. Вы как проверку провидили?