Каток, ледяной замок и много скульптур. Как в Барнауле идёт строительство снежных городков

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Совсем немного времени остаётся до того, как в столице Алтайского края откроются все снежные городки. Вот-вот должны закончиться работы на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь уже установили шестиметровую ёлку, световые фигуры, ледяные барельефы и новинку этого года – детский каток. Рядом появятся лавочки, раздевалка, а также пункт проката коньков. Возле ёлки разместили новогодний ящик с волшебной почтой алтайского Деда Мороза. Опустить письмо с желанием можно будет с 20 декабря до 10 января.

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Главная пушистая красавица города должна зажечься на площади Сахарова в конце этой недели. Ёлку уже установили и почти украсили. Ледяные барельефы, которых тут 13 штук, – тоже почти готовы. На них уже можно полюбоваться и узнать в них героев мультфильмов и сказок. Кроме этого, на Сахарова строят ледяной замок, лабиринт, а также снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Тигра.

Напомним, что торжественных открытий площадок не будет в этом году, как и массовых мероприятий. Все они будут работать в формате прогулочной зоны.