Предновогодние продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле

В Барнауле 25 декабря пройдут предновогодние продуктовые ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.
На них товаропроизводители региона представят мясо, колбасные и рыбные деликатесы, растительное масло, муку, крупы, сахар, сладости и прочее.
Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – пл. Народная;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36.
Покупателей просят приходить в масках.
Напомним, 15 декабря в Барнауле официально открылись ёлочные базары. Приобрести новогоднее дерево можно будет вплоть до конца месяца.
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