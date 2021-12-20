Предновогодние продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле

В Барнауле 25 декабря пройдут предновогодние продуктовые ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.

На них товаропроизводители региона представят мясо, колбасные и рыбные деликатесы, растительное масло, муку, крупы, сахар, сладости и прочее.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36.

Покупателей просят приходить в масках.

Напомним, 15 декабря в Барнауле официально открылись ёлочные базары. Приобрести новогоднее дерево можно будет вплоть до конца месяца.