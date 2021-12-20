ХК "Динамо-Алтай" на своей площадке выиграл у "Чебоксар"

ХК "Динамо-Алтай" у себя дома со счётом 4:1 выиграл у "Чебоксар". Первая встреча четырёхматчевой серии в рамках первенства ВХЛ состоялась 20 декабря на льду "Титов-Арены".

Заброшенными шайбами у барнаульцев отметились Никита Томилов, Евгений Курбатов, Илья Орлов и Евгений Колычев.

Теперь "Динамо-Алтай" имеет в своём активе 30 очков после 19 матчей и делит первое-второе места с "Челнами". При этом барнаульцы провели на пять игр меньше.

21, 23 и 24 декабря "Динамо-Алтай" и "Чебоксары" ещё трижды встретятся на льду Титов-Арены".