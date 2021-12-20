В Центробанке предложили ограничить вклады для малоимущих до 100 тысяч рублей

Зампред Центробанка Владимир Чистюхин предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан до 100 тысяч рублей, пишет РБК.

Он уточнил, что речь идёт о спецвкладах для россиян с невысокими зарплатами, доходность которых будет привязана к ключевой ставке ЦБ либо к инфляции. Человек при этом сможет иметь лишь один такой депозит, а процентная ставка по нему будет плавающей.

Чистюхин также уточнил, что регулятор не намерен останавливаться только на депозитах для малоимущих. По его словам, ЦБ разрабатывает пять мер, которые создадут "более справедливую и дружелюбную среду". Среди них, в частности, обнуление комиссий за переводы со счёта на счёт самому себе и введение постоянных кредитных каникул.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России "новогоднюю социальную корзину" для малоимущих семей, который не могут позволить себе достойно встретить праздник.