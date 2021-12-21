Военные перекроют трассу в Алтайском крае 21 декабря

Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Проезд для всех видов транспорта ограничат с 18:30 до 20:50 на автодороге ЗАТО Сибирский (в/ч) – а/д "Новокраюшкино – Первомайское" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и по возможности заранее спланировать свой маршрут.

Напомним, в Барнауле до 30 декабря перекрыли участок улицы 80-й Гвардейской Дивизии из-за работ по модернизации канализационного коллектора.