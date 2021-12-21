В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате 10 тысяч рублей для семей с детьми

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате на каждого члена семьи с детьми до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, право на получение денег в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка и последующих детей имеет каждый член семьи с российским гражданством и постоянным проживанием на территории страны.

Право на денежные выплаты может появиться уже с даты вступления закона в силу – с 1 января. Также предусмотрена индексация выплат, которую планируют проводить не позднее 1 января.

Ранее сообщалось, что выплаты медработникам, которые будут трудиться в новогодние выходные, произведут по двойному тарифу.