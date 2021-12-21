В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате 10 тысяч рублей для семей с детьми

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате на каждого члена семьи с детьми до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно инициативе, право на получение денег в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка и последующих детей имеет каждый член семьи с российским гражданством и постоянным проживанием на территории страны.
Право на денежные выплаты может появиться уже с даты вступления закона в силу – с 1 января. Также предусмотрена индексация выплат, которую планируют проводить не позднее 1 января.
Ранее сообщалось, что выплаты медработникам, которые будут трудиться в новогодние выходные, произведут по двойному тарифу.
Комментарии
Очередная брехня. Как это надоело.
Даже если и будут выплачивать, то это приведёт к такой инфляции, как в 90-х.
ну да, тогда смысл работать? заводи детей - и ни в сем себе не отказывай!
инфляция все сожрет, толку 0, как и льготная ипотека
лучше бы завод построили и появились рабочие места для народа..
ну и долго еще ждать?
Владимир.
лучше бы завод построили
Какой дурак его стороить будет, в стране где силовичьё хоть кого в тюрьму посадить может, а завод отжать?
Вот выше была новость про пьяницу - мамашу....Опять таким повезёт. А пенсам? Ничего?
безусловно, помогать детям надо, но как-то правильно.
сейчас многие и особенно в сёлах рожают из-за денег.
родители не работают, живут на детские выплаты. дети предоставлены сами себе. следом дети идут по стопам родителей и то же начинают активно плодиться после 16-17 лет.
в России нараждает новый класс, класс иждивенцев и бездельников.
21.12.2021 10:46
Гость
Стесняюсь спросить, а дети будут питаться праной и одеваться в солнечный свет? И лекарства для них волшебник в голубом вертолете привозить будет? Если родитель ни в чем себе отказывать не будет аж на 30-40 тысяч.
21.12.2021 10:57
Владимир.
лучше бы завод построили и появились рабочие места для народа..
на этом заводе некому будет работать. кто с головой идут в чиновники и силовики. кто тупой начинают плодиться и жить на детские выплаты не работая.
"кто с головой идут в чиновники и силовики"
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Шо????
кто с головой идут в чиновники и силовики
Ну лет ещё в 55-65 можно пойти, а если моложе, то ходить и присматривать себе столб, как-то особой радости не будет
Все верно про чиновников и силовиков. никто не хочет быть учителем например если только нормально не учился ведь в педе берут всех, да и сварщиком никто не ринулся.
Шо????
вот пенек глухой
"КТО С ГОЛОВОЙ ИДУТ В ЧИНОВНИКИ И СИЛОВИКИ"
слышно?
Если прокатит. Какая-то помощь будет.
В школу собрать, за охрану заплатить, шторы в класс купить.