На Камчатке мальчик умер от истощения, пока его мать была в запое

В Петропавловске-Камчатском четырёхлетний мальчик умер от истощения, из-за того что его мать пила и не следила за ним. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

С сентября по декабрь 2021 года женщина злоупотребляла алкоголем, вместо того чтобы следить за мальчиком. Ребёнок страдал от заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника и нуждался в специальном уходе.

Следователи возбудили в отношении 35-летней женщины уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в больнице Владивостока умер восьмилетний мальчик, который почти сутки пролежал в приёмных отделениях без госпитализации.