На Камчатке мальчик умер от истощения, пока его мать была в запое

В Петропавловске-Камчатском четырёхлетний мальчик умер от истощения, из-за того что его мать пила и не следила за ним. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
С сентября по декабрь 2021 года женщина злоупотребляла алкоголем, вместо того чтобы следить за мальчиком. Ребёнок страдал от заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника и нуждался в специальном уходе.
Следователи возбудили в отношении 35-летней женщины уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в больнице Владивостока умер восьмилетний мальчик, который почти сутки пролежал в приёмных отделениях без госпитализации.
Комментарии
Следователи возбудили в отношении 35-летней женщины уголовное дело
Вот бездельников в погонах у нас пол страны, а социальных работников судя по новости совсем нет.
Для чего все это каждый день на амике?
Какие выводы нужно сделать с этой чернухи? Никаких.
Выводы сделает следственный комитет.
Зачем подобное здесь - непонятно.
21.12.2021 10:49
- гость -
Может кого-нибудь эта статья остановит от пьянки, или заставит обратить внимание на подобную ситуацию рядом.
Народ спился окончательно. Имею ввиду малоимущих. Работать не кому.
А они прям работать хотят изо всех сил?
Так заставить надо работать, а не пособия выдавать.
21.12.2021 10:55
- гость -
Вы это всерьез? Тот, кто пьянствует, статьи не читает. А происшествие вполне в рамках принятой гос. политики - зато не аборт. А что уж там дальше с ребенком будет - так мы вас рожать не просили.