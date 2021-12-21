Очевидцы: губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв попал в аварию с участием грузовика на трассе

Кортеж губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва попал в ДТП на трассе. Об этом сообщают "Известия".
По информации очевидцев, автомобиль, в котором находился глава региона, стал участником массовой аварии с двумя грузовиками. Отмечается, что с одного из микроавтобусов сняли номера, а остальные автомобили из кортежа уехали с места происшествия.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.
В пресс-службе регионального правительства информацию об участии главы Кузбасса в ДТП пока не комментировали.
Предполагается, что Цивилёв ехал на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".
Ранее сообщалось, что "Лада" залетела под грузовик на трассе в Алтайском крае.
Комментарии
Позорники, сразу номера скручивают
Хорошо без жертв.
Нужно на встречу отправить владельца шахты и учредителей.
Позорники, сразу номера скручивают
Все бандиты пытаются скрыть свои деяния.
21.12.2021 10:57
- гость -
А чего хорошего?
Я думаю многим родственникам от такой жертвы стало бы легче и символично как-то.
Это ведь в его регионе бардак на шахтах
Интересно ГИБДД заведет дело об оставлении места ДТП и скручивании номеров?
на водителей грузовиков точно заведут.
21.12.2021 11:07
- гость -
На своего другана?
Номера отчасти в дтп скручивают чтобы потом продать как не битую и не крашеную. Чтобы номера не засветились на фотках очевидцев.
В любом случае, умысел негативный
21.12.2021 11:06
- гость -
Я думаю родственникам стало бы легче, если бы ты умер. Ведь в стране где ты живешь произошло такое несчастье...
боярина опять не заметили вовремя и холоп попал на баки (хорошо, что хоть на бабки). А что вы хотели? Феодализм
на дороге все равны, но некоторые ровнее
Кортеж главы региона попал в массовое ДТП, а с одного из автомобилей сняли номер.
И что ?