Очевидцы: губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв попал в аварию с участием грузовика на трассе

Кортеж губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва попал в ДТП на трассе. Об этом сообщают "Известия".

По информации очевидцев, автомобиль, в котором находился глава региона, стал участником массовой аварии с двумя грузовиками. Отмечается, что с одного из микроавтобусов сняли номера, а остальные автомобили из кортежа уехали с места происшествия.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

В пресс-службе регионального правительства информацию об участии главы Кузбасса в ДТП пока не комментировали.

Предполагается, что Цивилёв ехал на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".

Ранее сообщалось, что "Лада" залетела под грузовик на трассе в Алтайском крае.