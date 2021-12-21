Названа причина быстрого развода Лепса после 20 лет брака

Адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что развод певца Григория Лепса с его супругой Анной Шаплыковой оформили быстро из-за имеющегося брачного договора. Как сообщает "КП", юрист отметил, что из-за разрыва после 20 лет брака музыкант, скорее всего, находится в подавленном состоянии.

"Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором чётко оговорены все материальные моменты, опека над детьми, размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днём: здесь нет предмета спора", – заявил Алешкин.

Напомним, развод супругов был оформлен 20 декабря. В ходе раздела имущества певец подарил жене ювелирную компанию. Кроме того, у пары имеется общее имущество почти на 1 млрд рублей.