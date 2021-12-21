Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что эффективность работы муниципальной власти зависит, в первую очередь, от самих жителей. Именно они должны спрашивать с главы муниципалитета. У губернатора для этого полномочий нет, хотя в целом краевой контроль существует. Об этом глава региона рассказал во время итоговой пресс-конференции 21 декабря.
По словам Томенко, система власти в крае устроена так, "что ни снять, ни назначить я главу не могу". По мнению губернатора, муниципальные депутаты за проделанную работу должны спрашивать с главы, а люди – с депутатов. При этом руководитель региона признал: зачастую на местах не хватает средств для выполнения возложенных на них обязанностей. "У наших муниципалитетов денег хватает на треть того, что они должны делать", – резюмировал Виктор Томенко.
Комментарии
от самих жителей. Именно они должны спрашивать с главы муниципалитета.
Виктор, можно я подойду и спрошу за уборку снега. Вот только без охраны и полицаев?
""У наших муниципалитетов денег хватает на треть того, что они должны делать", хорошая отмазка! Все по Медведевски: денег нет, но вы держитесь! Нет денег - добивайся финансирования и выполняй работу. Не можешь добиться финансирования и выполнить работу - вали нафиг с должности! Перекладывают ответственность друг на друга, а по факту: дармоеды, тунеядцы и лодыри. Припарковали свои зады в теплые кресла, а народ их содержит!
Да.... ничего сказать. вот и вспомнишь, мэра города 90-х Баварина....., Какие то инертные чиновники, а зачем им напрягаться! Сидят кашу варят и чаи гоняют, декабрь месяц а они только график чистки дорог, написали, а что раньше нельзя было, Думать надо на опережение, но это им не дано. Или вот как на предприятиях собственники делают не выполнил поставленную задачу снижение КТУ по итогам месяца, сколько не выполнено поставленных задач, столько и зарплаты получишь, а далее на увольнение т.к. не справляется с работой. А не держать их, зачем они нужны!!!
Опять сегодня улицы и тротуары не чищены. Вот что ты будешь делать, снег откуда не возьмись в конце декабря. Только травматологи к нему оказались готовы.
Выборов нет, как спрашивать у него? В ватсапере?
человеку с фото пешком бы по Барнаулу пройтись без охраны вечерком хоть один раз НОГАМИ.
вот тогда и подвел бы итог печальной и никчемной деятельности городской администрации
но, не, слишком далеки оне от рутины жизни
21.12.2021 13:01
- гость -
вчера мама руку на переходе на Первомайском сломала (в справке - бытовая травма, так-то).
серьезный перелом. Привезли в травму. Из обезболивающего только новокаин. А если непереносимость?
а вы говорите готовы...
готовность разная бывает
Зато они ПЛАНИРОВАТЬ умеют....
"эффективность работы муниципальной власти зависит, в первую очередь, от самих жителей" Сами жители и должны выполнять муниципальную работу, только в этом случае у муниципальной власти будет хватать денег.
21.12.2021 13:10
- гость -
Так я и говорю, что только травматологи оказались готовы, у них хотя-бы новокаин есть. А, если-бы были готовы коммунальщики, то дороги были бы расчищены от снега и наледи, и Ваша мама не упала и не сломала бы руку.
21.12.2021 12:37
- гость -
Иди швабры в кладовку убери, а то люди запнутся, герой из кладовки.
Так устроена и работает нынешняя вертикаль власти.
гость, давно применивший мой ник, не просто устроена, а эффективно устроена и работает и вертикаль и горизонталь и параллель и во все сторонынаправленияинтересоввласти
21.12.2021 13:10
- гость -
засудите Франка за сломанную руку. Может, тогда чистить начнет.
Именно они должны спрашивать с главы муниципалитета.
ЭТО КАК?
21.12.2021 14:16
- гость -
а как засудить?
в травме моей маме дали справку, в ней написали - бытовая травма.
Получается, как вариант, я маму сама дома с дивана уронила.
Она со слепа и от дикой боли, естественно, эту справку в травме и не читала.
а почему врачи так пишут? это вопрос
по глупости или по предписанию чьему-то
я разбираться не буду
и никто не будет
чтобы этим заниматься, работу надо бросить и по инстанциям бегать (и не выбегаешь ничего, рука руку моет).
В этом материале про это все написано черным по белому.
Есть такая организация, которая на территории РФ официально действует с 2004 года.
Называется она:
Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти»
Ни чего необычного не заметили?
...?
Эта международная организация полностью исключает Федеральную власть...!
Игнорирует её...!
И Мэрии (Мэры) это их люди!
...
А теперь сопоставьте эту информацию с тем как укрупняются-расширяются трансконтинентальные финансовые и товарные корпорации!!!?
как они захватывают рынки всего что можно!
Как СберБанк кинулся в эту деятельность!!?
*
Знаю, Амител удалит эту информацию... он её как огня боится...
Но это правда, а её не скроешь!
она рано или поздно станет известна...