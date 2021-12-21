Среда, 22 Декабрь, 23:13

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-5°


10292983 +25264
Обь
16см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

Виктор Томенко рассказал, почему он не может отправить в отставку главу города

, ИА "Амител"
Хотя краевой контроль за деятельностью руководителей муниципалитетов существует
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что эффективность работы муниципальной власти зависит, в первую очередь, от самих жителей. Именно они должны спрашивать с главы муниципалитета. У губернатора для этого полномочий нет, хотя в целом краевой контроль существует. Об этом глава региона рассказал во время итоговой пресс-конференции 21 декабря.

По словам Томенко, система власти в крае устроена так, "что ни снять, ни назначить я главу не могу". По мнению губернатора, муниципальные депутаты за проделанную работу должны спрашивать с главы, а люди – с депутатов. При этом руководитель региона признал: зачастую на местах не хватает средств для выполнения возложенных на них обязанностей. "У наших муниципалитетов денег хватает на треть того, что они должны делать", – резюмировал Виктор Томенко.

Читайте также в сюжете: Итоги года: пресс-конференция Виктора Томенко
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

21.12.2021 12:31
- гость -

от самих жителей. Именно они должны спрашивать с главы муниципалитета.

Виктор, можно я подойду и спрошу за уборку снега. Вот только без охраны и полицаев?

21.12.2021 12:37
- гость -

""У наших муниципалитетов денег хватает на треть того, что они должны делать", хорошая отмазка! Все по Медведевски: денег нет, но вы держитесь! Нет денег - добивайся финансирования и выполняй работу. Не можешь добиться финансирования и выполнить работу - вали нафиг с должности! Перекладывают ответственность друг на друга, а по факту: дармоеды, тунеядцы и лодыри. Припарковали свои зады в теплые кресла, а народ их содержит!

21.12.2021 12:53
пенс

Да.... ничего сказать. вот и вспомнишь, мэра города 90-х Баварина....., Какие то инертные чиновники, а зачем им напрягаться! Сидят кашу варят и чаи гоняют, декабрь месяц а они только график чистки дорог, написали, а что раньше нельзя было, Думать надо на опережение, но это им не дано. Или вот как на предприятиях собственники делают не выполнил поставленную задачу снижение КТУ по итогам месяца, сколько не выполнено поставленных задач, столько и зарплаты получишь, а далее на увольнение т.к. не справляется с работой. А не держать их, зачем они нужны!!!

21.12.2021 13:01
- гость -

Опять сегодня улицы и тротуары не чищены. Вот что ты будешь делать, снег откуда не возьмись в конце декабря. Только травматологи к нему оказались готовы.

21.12.2021 13:02
- гость -

Выборов нет, как спрашивать у него? В ватсапере?

21.12.2021 13:09
снежок

человеку с фото пешком бы по Барнаулу пройтись без охраны вечерком хоть один раз НОГАМИ.
вот тогда и подвел бы итог печальной и никчемной деятельности городской администрации

но, не, слишком далеки оне от рутины жизни

21.12.2021 13:10
- гость -

21.12.2021 13:01
- гость -
вчера мама руку на переходе на Первомайском сломала (в справке - бытовая травма, так-то).
серьезный перелом. Привезли в травму. Из обезболивающего только новокаин. А если непереносимость?
а вы говорите готовы...
готовность разная бывает

21.12.2021 13:19
- гость -

Зато они ПЛАНИРОВАТЬ умеют....

21.12.2021 13:22
гость

"эффективность работы муниципальной власти зависит, в первую очередь, от самих жителей" Сами жители и должны выполнять муниципальную работу, только в этом случае у муниципальной власти будет хватать денег.

21.12.2021 13:31
- гость -

21.12.2021 13:10
- гость -
Так я и говорю, что только травматологи оказались готовы, у них хотя-бы новокаин есть. А, если-бы были готовы коммунальщики, то дороги были бы расчищены от снега и наледи, и Ваша мама не упала и не сломала бы руку.

21.12.2021 13:38
- гость -

21.12.2021 12:37
- гость -

Иди швабры в кладовку убери, а то люди запнутся, герой из кладовки.

21.12.2021 13:49
гость

Так устроена и работает нынешняя вертикаль власти.

21.12.2021 14:06
гость

гость, давно применивший мой ник, не просто устроена, а эффективно устроена и работает и вертикаль и горизонталь и параллель и во все сторонынаправленияинтересоввласти

21.12.2021 14:16
- гость -

21.12.2021 13:10
- гость -
засудите Франка за сломанную руку. Может, тогда чистить начнет.

21.12.2021 15:22
- гость -

Именно они должны спрашивать с главы муниципалитета.

ЭТО КАК?

21.12.2021 16:37
- гость -

21.12.2021 14:16
- гость -
а как засудить?
в травме моей маме дали справку, в ней написали - бытовая травма.
Получается, как вариант, я маму сама дома с дивана уронила.
Она со слепа и от дикой боли, естественно, эту справку в травме и не читала.

а почему врачи так пишут? это вопрос
по глупости или по предписанию чьему-то
я разбираться не буду
и никто не будет
чтобы этим заниматься, работу надо бросить и по инстанциям бегать (и не выбегаешь ничего, рука руку моет).
В этом материале про это все написано черным по белому.

21.12.2021 17:30
- гость -

Есть такая организация, которая на территории РФ официально действует с 2004 года.
Называется она:
Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти»
Ни чего необычного не заметили?
...?
Эта международная организация полностью исключает Федеральную власть...!
Игнорирует её...!
И Мэрии (Мэры) это их люди!
...
А теперь сопоставьте эту информацию с тем как укрупняются-расширяются трансконтинентальные финансовые и товарные корпорации!!!?
как они захватывают рынки всего что можно!
Как СберБанк кинулся в эту деятельность!!?
*
Знаю, Амител удалит эту информацию... он её как огня боится...
Но это правда, а её не скроешь!
она рано или поздно станет известна...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:59
Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута 0
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 1
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 0
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 0
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 0
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 0
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 0
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 0
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 2
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 1
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 0
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 1
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 3
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 7
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 2
15:56
Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей 2
15:46
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов 17
15:31
Госдума отменила обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов 13
15:14
Алтайский ПФР разъяснил ситуацию с выплатами по 10 тысяч рублей семьям с детьми 6
15:09
61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем 6
15:01
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году 0
14:46
Автомобиль с тремя детьми вылетел с трассы и перевернулся в Республике Алтай 1
14:30
Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января 0
14:15
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алтайском крае 12
14:01
МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России 0
13:47
Рискуем своими жизнями. Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на неочищенные тротуары 8
13:36
Больше тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Алтайском крае 5
13:18
Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали из-за мошенничества его сына 3
13:03
Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса 0
12:45
Выплаты пострадавшим при авариях вырастут до 2 млн. Почему из-за этого подорожает ОСАГО? 4
12:29
Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары 0
12:15
Пожар произошёл в заполненном трамвае в Барнауле 0
12:03
Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ 4
11:50
Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе 0
11:49
США прорываются на российский рынок и обвиняют РФ в отклонении норм ВТО 7
11:35
Алтайский край занял 76-е место по стране в рейтинге доступности бензина для населения 3
11:19
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума 28
11:05
США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину 46
10:50
Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ 15
10:44
Двое жителей Алтайского края незаконно нарубили пихт более чем на 4 млн рублей 4
10:30
Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах 0
10:24
К нам едет ревизор. Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за использование поп-музыки 30
10:09
За год в Барнауле построили рекордное количество жилья за всю историю 1
09:57
Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода 0
09:48
Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков 30
09:36
СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года 25
09:15
Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края 0
09:06
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба 18
08:50
Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса 3
08:31
Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году 21
08:15
Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин 1
08:02
Военные перекроют два участка Чуйского тракта в Алтайском крае 22 декабря 0
07:47
Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида 7
07:31
Дачный сезон. Фотограф снял белых медведей на заброшенной метеостанции 1
07:16
Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать 17
07:01
В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку 29
06:46
Детство, зима, СССР: ностальгические фото 7
06:31
Цены, смертность и выборы. Томенко подвёл итоги года и рассказал о главных проблемах Алтая 4
06:15
Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года 0
06:01
До +3 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.