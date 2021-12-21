Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что эффективность работы муниципальной власти зависит, в первую очередь, от самих жителей. Именно они должны спрашивать с главы муниципалитета. У губернатора для этого полномочий нет, хотя в целом краевой контроль существует. Об этом глава региона рассказал во время итоговой пресс-конференции 21 декабря.

По словам Томенко, система власти в крае устроена так, "что ни снять, ни назначить я главу не могу". По мнению губернатора, муниципальные депутаты за проделанную работу должны спрашивать с главы, а люди – с депутатов. При этом руководитель региона признал: зачастую на местах не хватает средств для выполнения возложенных на них обязанностей. "У наших муниципалитетов денег хватает на треть того, что они должны делать", – резюмировал Виктор Томенко.