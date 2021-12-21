Без революций. Томенко рассказал об изменениях в сельском хозяйстве за время его работы

Губернатор Виктор Томенко рассказал о состоянии сельского хозяйства в Алтайском крае и об изменениях в отрасли за время его правления. По словам главы региона, сельское хозяйство в крае лидирует и "задаёт тон".

"Агропромышленный комплекс – это предмет гордости Алтайского края. Это наш бренд, это предмет особого нашего внимания – и на любых уровнях власти, и для многих наших жителей. С моим приходом никаких революций не случилось. Сельское хозяйство в Алтайском крае во многом лидирует, задаёт тон, является примером", – сказал Томенко.

Глава региона отметил, что в результате последовательной политики, связанной с очень тесным взаимодействием с Минсельхозом, состояние сельхозпредприятий значительно улучшилось – благодаря как прямой поддержке, так и предоставлению льготных кредитов.

"Мы, конечно, работаем в зоне рискованного земледелия. Все риски, которые складываются в растениеводстве, они в какой-то мере уравновешиваются животноводством, однако туда и вложения более долгосрочные", – заявил губернатор.

Кроме того, в сфере сельского хозяйства ведётся совместная работа с аграрной наукой, сельскохозяйственной химией и другими. Томенко подчеркнул, что очень важно, что удалось выстроить подобное взаимодействие двух сфер.

"Есть результаты, которые применяются в конкретных наших хозяйствах. Использование современных средств в конечном итоге способствует укреплению наших результатов", – подчеркнул Томенко.

При этом урожай зависит и от погоды. В 2020 году с ней было "совсем плохо", однако в 2021 году обошлось без засухи. "В начале декабря подводили итоги. Везде рекорды. Как только погода дала такую возможность – эта возможность была использована. 5,9 млн зерновых и зернобобовых было собрано. Это на 1,7 млн тонн больше, чем в прошлом году", – заключил глава региона.