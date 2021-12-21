Прокуратура Алтайского края оспорила решение суда о вырубке уникальной берёзовой согры

Прокуратура оспорила решение суда Усть-Калманского района, которое фактически разрешило вырубку берёзовой согры, где произрастают краснокнижные растения. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ со ссылкой на ответ надзорного органа активистам.
Обеспечительные меры в виде приостановки вырубки согры в Усть-Калманском районе, которые приняли около года назад, сохранены до вступления решения суда в законную силу. Само апелляционное представление прокуратура подала 14 декабря. При этом ранее суд отвергал доводы прокуратуры о наличии краснокнижных растений и животных, а сами частичные рубки велись по согласованному с Минсельхозом проекту рекультивации, и никаких нарушений при этом выявлено не было.
Напомним, уникальность участка леса заключается в том, что ранее на нём находилось болото, которое начало зарастать берёзами. В результате почва стала восстанавливаться. При этом собственник земли, оформленной под сельскохозяйственные нужды, – бизнесмен, и формально он может заниматься её освоением, однако камнем преткновения стали краснокнижные виды птиц и растений, которые облюбовали этот природный уголок.
Особенности согры заставили общественников усомниться в законности судебного решения – судья оставил без внимания наличие уникальных представителей флоры и фауны. Если решение вступит в законную силу, то интересам государства и общества будет нанесён большой вред, ведь уничтожение природных объектов, где обитают краснокнижные виды, запрещено законодательством.
Комментарии
Ура!!! Хотя бы одна хорошая новость. Данное место действительно уникально и неповторимо!!!
о, наши суды - это что-то
А краснокнижных белых куропаток надо искать сейчас и подтверждать их наличие в суде потом.
Кто будет наказан за самоуправство?
Никто...
Скорее всего никто. Там все причастные к вырубкам леса с краснокнижниками типа херувимы.
как стемнеет по комсомольскому кругляг камазы с прицепами везут. Их хотябы проверяют???
как достало расхитительство в ущерб природе и климату.
21.12.2021 14:59
- гость -
Там уже заплачено кому надо, поэтому все проверки будут проходиться "на ура"!
21.12.2021 14:59
- гость -
Куда и откуда везут по Комсомольскому???
Туда везут.
21.12.2021 17:33
Гость
Откуда везут вам кокс который вы нюхаете?