Мать-алкоголичка заморила сына голодом на Камчатке. Что известно о трагедии

В Камчатском крае четырёхлетний мальчик умер от истощения, пока его мать пила. Рассказываем всё, что известно о трагедии на данный момент.

Почему женщина не следила за ребёнком?

О том, что у 35-летней женщины проблемы с алкоголем, было известно ещё в 2019 году. Тогда её привлекли к административной ответственности за распитие спиртного при ребёнке. В 2021 году она снова ушла в запой, и с сентября мальчик был без присмотра.

От чего умер ребёнок?

Мальчик страдал от тяжёлого заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника. Кроме того, что он не получал должного ухода, женщина просто не кормила сына. Официальной причиной смерти на данный момент считается истощение.

Можно ли было спасти ребёнка?

По информации портала amur.life, женщина две недели наблюдала за тем, как её сыну становится всё хуже. Она не попыталась самостоятельно исправить ситуацию, а также не стала сообщать об этом в компетентные органы, работа которых вызвала вопросы у правоохранителей.

Как накажут нерадивую мать?

Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Максимальное наказание по данной статье – два года лишения свободы.

Прокуратура займётся правовой оценкой работы должностных лиц органов полиции и городского отдела опеки и попечительства, которые должны были распознать неблагополучную семью и предотвратить трагедию.