Салат селёдка под шубой в России за год подорожал на 16%

Традиционный новогодний салат селёдка под шубой за год подорожал на 16%. На пять порций этого блюда придётся потратить 453 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на "СберМаркет".

"По данным "СберМаркета", приготовить салат селёдка под шубой на пять порций в 2021 году будет стоить 453 рубля. В 2020 году за такой же салат нужно было отдать 389 рублей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в классический рецепт салата, ингредиенты которого учитывались в исследовании, входят свёкла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь.

Сильнее всего подорожала селёдка, в среднем по России на 70 рублей – до 162 рублей за 800 граммов. Яйца обойдутся в 71 рубль за десяток, килограмм картофеля – 83 рубля, 500 граммов лука – 15 рублей, 500 граммов моркови – 19 рублей, килограмм свёклы – 35 рублей, а упаковка майонеза – 68 рублей.

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