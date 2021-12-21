Салат селёдка под шубой в России за год подорожал на 16%

Традиционный новогодний салат селёдка под шубой за год подорожал на 16%. На пять порций этого блюда придётся потратить 453 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на "СберМаркет".
"По данным "СберМаркета", приготовить салат селёдка под шубой на пять порций в 2021 году будет стоить 453 рубля. В 2020 году за такой же салат нужно было отдать 389 рублей", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в классический рецепт салата, ингредиенты которого учитывались в исследовании, входят свёкла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь.
Сильнее всего подорожала селёдка, в среднем по России на 70 рублей – до 162 рублей за 800 граммов. Яйца обойдутся в 71 рубль за десяток, килограмм картофеля – 83 рубля, 500 граммов лука – 15 рублей, 500 граммов моркови – 19 рублей, килограмм свёклы – 35 рублей, а упаковка майонеза – 68 рублей.
Ранее журналисты amic.ru выяснили, на сколько в 2021 году подорожал салат оливье.
Комментарии
И только жизнь наша как нихрена не стоила так и подешевела еще больше!
ДОжили...
Будут делать колбасу под шубой
Или кильку
21.12.2021 15:02
- гость -
надо делать "ничего" под шубой
Майонез где так по 68 рублей? В прошлом году пакет майонеза стоил 100, в этом 152, какие 16%
Селедка отличная замороженная купил-засолил-экономия в 2 раза.
Пользуйтесь. А то привыкли готовую и уже разделанную втридорога покупать.
Да майонез чето прям чуть ли не в 2 раза подорожал, картофель точно дешевле 83 можно найти
Ну и майонез сами делайте по цене 45 рублей выходит против 90 магазинного.
>21.12.2021 15:55
что значит "купил-засолил" ? сходил к ближайшему орешнику, выломал прут на удочку, потом идешь к морю, ловишь там селедку - а потом уже можешь солить (выпарив из этого же моря соль, например). ну а приправы для соления вырастить - плевое уже дело.
ой ну харэ утрировать
реально умная хозяйка сможет экономно все сделать
а молодежь что нынче в моду взяла все заказывать готовое да на дом
путь переплачивает втридорога
а я уже неделю этот салат делаю) кончится, опять овощи варю))