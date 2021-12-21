"К зиме все подготовились". Томенко ответил на вопрос о топливном кризисе в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко ответил на вопрос о топливном кризисе в муниципалитетах Алтайского края. В ходе пресс-конференции глава региона отметил, что такого понятия не существует, а ключевая проблема в ситуации с углём – рост цен.

"Нет понятия топливный кризис. Край каждый сезон использует уголь. Примерно миллион тонн – население, 640 тысяч – муниципалитеты, маленькие котельные, около 6 млн тонн используют наши крупные ТЭЦ. К зиме все подготовились. Что касается муниципалитетов – у каждого вырисовывается свой сюжет, где-то с руководством МУПа не могут разобраться, где-то финансовые обязательства, предбанкротное состояние, где-то не рассчитались с поставщиками", – заявил губернатор.

При этом отопительный сезон не был сорван, однако в отдельных муниципалитетах есть проблемы объективного характера. Стабилизировать ситуацию помогли краевые резервные запасы топлива.

"Ключевая проблема – рост цен. Цена скакнула на всё. Нет возможности на цены влиять на региональном уровне. Только подстроиться под эту ситуацию", – добавил глава региона.

Касательно Мунайского угольного разреза Томенко заявил, что уголь с него населением практически не используется – закупку оттуда ведут лишь 20 муниципалитетов.

Глава региона подчеркнул, что компания, разрабатывающая месторождение, является одним из основных местных поставщиков топлива, наравне с Алтайской топливной компанией. Власти стараются ей помогать и в "какой-то степени" продвигать продукцию.

Однако влияние на цену оказывает стоимость перевозок – из-за них уголь, добытый в Мунайском разрезе, становится неконкурентоспособным уже после "200 километров" от месторождения.