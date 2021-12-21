Мутко заявил о стабилизации цен на недвижимость в России в 2022 году

Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал о том, что цены на жильё в России стабилизируются в 2022 году. Его слова приводит РБК.

"Цены на жильё в 2022 году "войдут в нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жильё, рост цен может остановиться", – заявил Мутко.

Он добавил, что такой сценарий возможен, если меры по сдерживанию цен от правительства и Центробанка сработают.

Ранее Мутко говорил о том, что ставки по ипотеке в России могут вернуться к двузначным значениям из-за того, что Центробанк увеличил ключевую ставку.