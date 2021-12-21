Мутко заявил о стабилизации цен на недвижимость в России в 2022 году

Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал о том, что цены на жильё в России стабилизируются в 2022 году. Его слова приводит РБК.
"Цены на жильё в 2022 году "войдут в нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жильё, рост цен может остановиться", – заявил Мутко.
Он добавил, что такой сценарий возможен, если меры по сдерживанию цен от правительства и Центробанка сработают.
Ранее Мутко говорил о том, что ставки по ипотеке в России могут вернуться к двузначным значениям из-за того, что Центробанк увеличил ключевую ставку.
Комментарии
ГОсподи, вот же непотопляемое
Рынок все решит. Забудем о ценах.
Молодец. Констатировал факт.
Ежу понятно, что цены выросли, а население уже лебеду ест и в отрепье ходит чтобы ипотеку вытянуть. Сейчас будет волна банкротств со стороны застройщиков, целая "плеяда" "риелторов" уйдут из профессии. Люди, которые не смогут оплачивать долг узнают, что и квартиру, которую купили на пике цены за эти деньги не продадут, т.е. попадут в ловушку.
Кто поумнее отсиделся сейчас в кеше, будет выкупать у банкротов за копье жилье.
А государству нужно признать свою ошибку. Нужно было не спонсировать процентную ставку ипотеки на новостройку, а целевым образом субсидировать строительную отрасль, чтобы цена была на вводимый объект условно дешевле рыночной, а % по ипотеке не трогать.