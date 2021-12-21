"Будем этим заниматься". Томенко пообещал, что в Алтайском крае решат проблему госстроек

Строительным компаниям, которые возводят, ремонтируют, реконструируют в регионе социальные объекты, окажут помощь. Они смогут получить доплаты по госконтрактам, которые были заключены ранее. Об этом сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко во время итоговой пресс-конференции 21 декабря. По его словам, из-за роста цен на строительные материалы некоторые подрядные организации приостановили работу.

"Да, некоторые объекты, особенно крупные, большие долгосрочные, столкнулись с проблемами. Цены подскочили, это мы все признаём, на строительные и отделочные материалы, кабельную продукцию, металл в 1,5-2,5 раза в сравнении с уровнем прошлого года. А контракты уже отторгованы. Люди выходили, рассчитывая, что они отремонтируют, построят, реконструируют объекты по другой себестоимости. Естественно, перед ними встал вопрос: "Что делать? Зачем в убыток работать? Лучше сразу сказать, что за такие деньги работать не будем", – прокомментировал Томенко ситуацию.

Однако довольно быстро проблема, приняв общероссийские масштабы, дошла до федерального центра, и работать над ней начали Минстрой и правительство России, напомнил глава края. Было принято решение о том, что стоимость контрактов может быть пересчитана, и компании смогут получить дополнительные средства.

Для этого строители должны пересчитать стоимость объекта по новым ценам, предоставить все расчёты на экспертизу. Если она подтвердит удорожание, подрядчики смогут получить средства. Сейчас некоторые алтайские компании, отметил Томенко, ждут результатов экспертизы. Несмотря на то, что доплаты ещё никто не получил, деньги в бюджете на эти цели предусмотрены.

"Довольно быстро обратили внимание на проблему, в начале лета. Но пока приняли одно решение, потом один закон, постановление… Несколько месяцев потеряли. Подрядчики были проинформированы. Но пока нет официального документа, надежда есть – уверенности нет. Кое-где произошла приостановка работ. Но мы заняли чёткую позицию, что не пойдём на расторжение контрактов, на занесение в чёрный список. Дело коснулось долгоиграющих проектов, которые строят более года и стоимостью более 100 млн рублей. Там увеличение стоимости не может быть более 30%. Всё сейчас выправилось. Подрядчики расчёты уточнили, большая часть проходят экспертизу, мы в бюджете этого, следующего года предусмотрели деньги", – отметил губернатор.

Также, по словам Виктора Томенко, скоро на доплаты могут рассчитывать компании, работающие на небольших объектах:

"Проблема [удорожания] коснулась не только долгосрочных контрактов. На федеральном уровне вызревает решение, регионы этого добиваются, чтобы пересчёт был возможен для более мелких объектов", – сказал губернатор.

Какие планы на 2022 год?

В 2021 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы на строительство и реконструкцию объектов было запланировано 12 млрд рублей: восемь из краевого, четыре – из федерального.

"Мы работали более чем на 400 объектах, 250-270 – законченные вводные объекты этого года (их начали и завершили в 2021 году, – прим. ред.), 100 объектов, по которым разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы начать работы в следующем году или позже, 60 объектов – переходящие, которые начали в этом или 2020 году, но продолжать будем в следующем", – отметил Томенко.

Бюджет программы на 2022 год составляет 11 млрд рублей. По словам губернатора, все объекты, которые планировали, но не успели завершить в 2021 году, обязательно закончат в 2022-м.

"Деньги, не использованные в этом году, перенесём. Если отстали по строительству детского сада, но должны его достроить, дофинансировать. Будем этим заниматься", – пообещал губернатор.

С чего всё начиналось?

Кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%. Однако в контрактах, заключённых подрядчиками с государством ещё несколько лет назад (до роста цен), зафиксирована сумма строительства объектов, которую по закону нельзя изменить. Чтобы выполнить обязательства, фирмы вкладывали в стройку собственные средства.

Более полугода потребовалось федеральному Минстрою, чтобы разработать "спасительный" проект. В документе указано, что компании могут рассчитывать на увеличение цены контракта до 30%, но только на объём работ, который ещё не успели сделать. В сентябре аналогичный документ приняли и в Алтайском крае.