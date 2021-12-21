В Алтайском крае будут судить 20-летнего жителя Троицкого района за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В октябре 2020 года молодой человек вступил в интимные отношения с 14-летней школьницей. В ведомстве отмечают, что всё произошло по взаимному согласию, тем не менее это является уголовно наказуемым деянием, так как девочке на тот момент не исполнилось 16 лет.

Парень признал вину. Уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста") передали в суд.

Ранее сообщалось, что житель Михайловского района насиловал 10-летнюю падчерицу, пока жены не было дома.