Полёт в онлайне. Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолётов

Мобильный оператор Tele2 запускает новую услугу "Безлимитный интернет в облаках". С этой опцией абоненты смогут оставаться на связи даже в самолёте.

Перед подключением услуги необходимо убедиться, что на борту лайнера есть мобильная сеть AeroMobile и SITAONAIR. После набора высоты и разрешения экипажа пассажиру нужно выключить на смартфоне авиарежим. Если регистрация не произойдёт автоматически – выполнить поиск сети вручную.

После успешной регистрации в сети партнёра абонент получит SMS и сможет подключить услугу. При завершении полёта оператор рекомендует клиентам отключить передачу данных в роуминге на смартфоне, если они не планируют пользоваться интернетом за рубежом. Это поможет избежать непредвиденных расходов.

"Безлимитный доступ в интернет стал необходимым условием для наших клиентов. В сотрудничестве с партнёрами теперь мы предлагаем пассажирам авиалайнеров качественные услуги во время полёта. Сервис особенно актуален при перелётах на большие расстояния, например, если рейс длится 8,5-9 часов. С безлимитным интернетом на борту наши клиенты смогут оставаться на связи и проводить это время интересно и с пользой", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Стоимость услуги – 900 рублей, безлимитный интернет будет доступен 24 часа с момента подключения. Первые 200 Мб предоставляются клиенту на максимальной скорости, далее – на скорости до 64 кбит/с, достаточной для комфортного общения в мессенджерах и соцсетях. Помимо безлимитного интернета, на борту авиалайнеров клиенты оператора могут совершать звонки и отправлять SMS.

Скорость доступа в интернет зависит от сети партнёра, предоставляющего услуги связи на борту воздушного судна, а также от местоположения самолёта и спутников рядом с ним. Услуга доступна на всех тарифах Tele2. Подробнее – на tele2.ru.

Добавим, что услуга доступна в самолётах, в которых подключена мобильная сеть от партнёров Tele2. Это операторы, которые обеспечивают надёжную связь на рейсах крупнейших авиакомпаний России и мира.