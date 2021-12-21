Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Гирлянды зажгли на новогодней ели на площади Сахарова в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru.

На кадрах видно, что праздничное дерево сверкает и переливается разными цветами. При этом на главной новогодней площадке города ещё ведутся работы: специалистам нужно доделать некоторые ледовые скульптуры и закончить с оформлением территории.

Согласно плану, снежный городок на Сахарова откроется 25 декабря. При этом торжественных открытий новогодних площадок из-за эпидобстановки в краевой столице не запланировано. Все они будут работать в формате прогулочной зоны. Массовые мероприятия также проводить не станут.