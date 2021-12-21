Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Гирлянды зажгли на новогодней ели на площади Сахарова в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru.
На кадрах видно, что праздничное дерево сверкает и переливается разными цветами. При этом на главной новогодней площадке города ещё ведутся работы: специалистам нужно доделать некоторые ледовые скульптуры и закончить с оформлением территории.
Согласно плану, снежный городок на Сахарова откроется 25 декабря. При этом торжественных открытий новогодних площадок из-за эпидобстановки в краевой столице не запланировано. Все они будут работать в формате прогулочной зоны. Массовые мероприятия также проводить не станут.
Комментарии
всемогущий ершик
Очень хорошо эта центральная ёлка будет смотреться на будущий Новый Год на месте холма с баками.
Это на дерево не похоже, можно картонный конус ставить и освещать, эффект тот же
На месте баков на след год уже будет стоять небоскрёб
в некоторых городах елки сгорали, ничто не вечно
то 10:07
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У нас диктат денежных мешков,но не демократия?
А Ёлочка Вам нравится?
Где горки? дети где будут кататься? это что за праздник? Или все горки сделают платные? гост сделали , теперь даже во дворах сносят. А ведь праздник в первую очередь для ребятни.