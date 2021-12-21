Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года

Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Реализация проекта приведёт к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд руб.

Напомним, заморозка накопительной части пенсий действует с 2014 года. С тех пор отчисления в размере 6%, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Действие моратория ранее планировали прекратить в 2023 году.