Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года

Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Реализация проекта приведёт к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд руб.
Напомним, заморозка накопительной части пенсий действует с 2014 года. С тех пор отчисления в размере 6%, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Действие моратория ранее планировали прекратить в 2023 году.
Комментарии
В очередной раз ограбил людей.
что значит сэкономить, это не сэкономить, а ограбить пенсионеров, с 2014 года эти деньги не попадают в ПФ, нашли способ решать свои проблемы за счет нищих
"позволит государству сэкономить 772,9 млрд рублей", красиво звучит, а по факту: Путин плевал на все законы и граждан, указав, что можно безбоязненно и безнаказанно грабить людей!
А причем государство к взносам граждан????? Пенсионные отчисления разве не из фонда заработной платы работников идут? Так и вклады, глядишь, доберутся "замораживать"??????? И кто после этого (и не только этого) такое государство? Шулер?
бендюки так и делают, только сейчас это официально и на государственном уровне это прорыФФ и не надо раскачивать шлюпку.
Придется еще немного потерпеть))))
Так этож не экономия а ограбление. деньги которые изъяли у меня уже который год не индексируются. Володя лучше бы на себе и своих друзьях сэкономил. На их содержание ссумы не меньшие уходят.
Если экономия, верните пенсионный возраст...
Прям как с транспортным налогом.
Мы акцизы поднимем, а налог отменим.
Тут также, мы пенсионный возраст поднимем, а отчисления разморозим.
Вот бы коллективный иск государству предъявить по 1102 ГК РФ как неосновательное обогащение за 8 лет.