Владимир Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля индексировать материнский капитал будут по фактической инфляции, а не прогнозируемой. Об этом пишет РБК.

Теперь размер маткапитала будет ежегодно рассчитываться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определит правительство. Таким же образом будут пересматривать размер оставшейся части суммы выплаты.

До вступления закона в силу размер маткапитала составит 483 тысячи 881 рубль за первого ребёнка и 639 тысяч 431 рубль – за последующих.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому отцы детей от суррогатных матерей смогут получать материнский капитал.