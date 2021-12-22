Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин

Российское правительство выделит 54 регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, деньги пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется для лечения ковидных пациентов.

"Их получат 54 российских субъекта и смогут направить также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала", – цитирует политика РИА Новости.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что выплаты медработникам, которые будут трудиться в новогодние выходные, произведут по двойному тарифу.