Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин

Российское правительство выделит 54 регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, деньги пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется для лечения ковидных пациентов.
"Их получат 54 российских субъекта и смогут направить также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала", – цитирует политика РИА Новости.
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что выплаты медработникам, которые будут трудиться в новогодние выходные, произведут по двойному тарифу.
Комментарии
надо больше выделять, вирус гуляет два года, ни госпитали, ни больницы не строят. Плановой помощи нет. Почему не стали строить госпиталь в здании "Посуда центра "?
"Ранее госпиталь хотели развернуть на месте «Посуда Центра». Там планировалось разместить около 600 коек. ......., власти отказались от этой идеи. По словам заместителя председателя правительства региона Игоря Степаненко, к госпиталю на этом месте пришлось бы подводить более мощные коммуникации - воду, тепло и электричество. Также понадобилось бы смонтировать специальную систему вентиляции.
«Предполагаемый объём расходов составит около 400 млн рублей, которые придётся безвозвратно вложить в арендованный на 2 - 3 года у частника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта», - сказал Степаненко."
Всем плевать на жителей. Только деньги, деньги, деньги