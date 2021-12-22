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Новости

В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку

, ИА "Амител"
Женщина не захотела отмывать кресло после испачкавшейся на грязном полу горожанки
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Барнауле произошёл конфликт в автобусе маршрута № 20 из-за пассажирки, потерявшей сознание. О ситуации телеканалу "Катунь 24" рассказал свидетель произошедшего.

По его словам, 21 декабря девушке стало плохо в салоне, и она упала на грязный пол. Люди подняли горожанку и попытались посадить её на сиденье, но им помешала кондуктор, поскольку не хотела отмывать после неё кресло.

В итоге началась перепалка между возмущёнными пассажирами и кондуктором. Однако чем закончилась история – неизвестно, так как очевидец вышел из автобуса на своей остановке.

Ранее жители Барнаула пожаловались на давку в общественном транспорте.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.12.2021 07:10
гость

Уволить немедленно! А ТП наказать!

22.12.2021 07:23
Кондуктор

22.12.2021 07:10
гость
Ой,как страшно!!! Я завтра в другое ТП устроюсь.

22.12.2021 07:26
Сергей

А как вы устроитесь, если вас по статье уволить, не думаю что вас возьмут!

22.12.2021 07:39
Дэн

К сожалению ненависть к друг другу и вообще в целом в обществе нарастает.

22.12.2021 08:02
Ольга.

Тварь. Жди бумеранг без вазелина.

22.12.2021 08:08
виктор круглов_yandex

а вазелин какой фирмы будет?

22.12.2021 08:10
- гость -

Как обычно наверно
обогреватель на полную
все окна закрыты
дышать не чем

22.12.2021 08:21
гость

Это вам не в СССР кондукторы

22.12.2021 08:30
сказки для лохтората

Русские своих не бросают!

22.12.2021 08:31
Гость

Идите жалуйтесь, вас вообще никто возить не будет - это любимый ответ кондукторов и водителей, этим и рулят и ведут себя так, 20 маршрут это вообще без комментариев

22.12.2021 08:50
предсказатель

Сейчас им за это администрация города опять ценник разрешит поднять.

22.12.2021 09:30
Елена

В субботу ехала в автобусе №20, духота невозможная, люди все мокрые стоят. Спросила у кондуктора возможно ли убавить печку? На что она начала кричать на меня и говорить, что она здесь вообще не причем и если мне нравится, то на такси надо ездить. Я спросила у нее телефон руководства, она сказала, что не знает. Спросила ее ФИО, она не назвала. У меня возникли сомнения по поводу ее адекватности. Сфотографировала ее и билеты сохранила, хочу жалобу написать на нее в надзорные органы.

22.12.2021 09:30
Гость

Ну правильно если все прихоти исполняют водителей и кондукторов, работать не хотят за маленькую зарплату, на те, проезд повысили, это не хотят снова дали, только работайте, какое у них еще отношение то будет. Все мы зарплату получаем не большую, но работаем же, и не срываемся на тех кто нас окружает

22.12.2021 09:30
- гость -

в итоге пассажирка выжила?

22.12.2021 09:38
Сергей

18 декабря водитель маршрута №20 Номер автобуса 055 проехал остановку. После этого к нему подошла женщина и начала высказывать ему почему он не открыл двери. Она была навеселе, но женщина вполне приличная. Он ей сказал, что раз нажралась, так сядь и заткнись. После перепалки, он открыл дверь между остановками, она начала спускаться по лестнице, а он подбежал и пнул ее в спину со всей силы, она выпала. Он побежал за руль, захлопнул дверь и уехал. Вот такое быдло работает с людьми. Надеюсь эта женщина найдет управу на этого .....

22.12.2021 09:41
дэд марос

Люди все более оскотиниваются…
А кондукторы… Мне все больше становится очевидным тот факт, что в охранники, кондукторы, приставы набирают не по желанию, не по профессиональным качествам, а по состоянию сознания персонажа. А персонажи эти устраиваются на такую работы не из-за нужды, а для удовлетворения своих низменных наклонностей.

Ну, и комментарии, естественно, удручили…
Эти люди подстать кондукторше из сабжа, особенно тело, написавшее про русских.

22.12.2021 10:04
Economist

22.12.2021 08:21
гость
Это вам не в СССР кондукторы

Не припомню кондукторов в СССР. Компостер помню, водителя, который продавал билеты помню, а вот кондукторов не было.

От нищеты люди звереют.

22.12.2021 10:26
- гость -

Задрали со своим ссср. Вот там хамство было неприкрытое, и беспредел тот еще. Интернета не было, поэтому никто ничего не знал. А сейчас любой puk сразу по всем телефонам распространяется

22.12.2021 10:35
гiсть

это оказание услуг не соответствующих чему-то там...

22.12.2021 10:44
Гость

Во времена ссср детей никто не высаживал, водители были адекватные и без денег провозили, спешки такой не было, и вообще люди ещё были людьми

22.12.2021 10:55
- гость -

22.12.2021 10:44
Гость,

детей никто не высаживал? Я как-то иначе помню. Проехать зайцем можно было, да, так как не было кондукторов, но если на контролёра накрывался, то ссаживали на раз два, без разговоров и рассуждений. Приходилось на нескольких автобусах добираться.

22.12.2021 11:07
Сергей

Они совсем охренели. Гнать всех поганой метлой. А вообще рыба с головы гниет. Во всех хрониках ЧП, 20-ка лидер. Такое ощущение, что на этом маршруте одни отмороженные работают и руководство мер не принимает. Крыша в Администрации хорошая? Надо писать в прокуратуру, как можно большему числу пострадавших от их "деятельности". Свято место пусто не бывает, придет другой перевозчик или штат пусть меняют свой гнилой. Давайте все дружно пишите в прокуратуру, пишите, что меры не принимаются. Оказание услуг, не отвечающих безопасности человека. Летают, нарушая все возможные правила, хамят, детей высаживают, помощь оказать пострадавшей запрещают... , прям фашизм какой -то.

22.12.2021 11:52
барнаулец

ой ой. человечности ноль

22.12.2021 13:03
Старожил

Сергею: Как же Вы правы !

22.12.2021 13:33
- гость -

22.12.2021 10:44
Гость
Во времена ссср детей никто не высаживал, водители были адекватные и без денег провозили, спешки такой не было, и вообще люди ещё были людьми

Ага) и деревья были большими))

22.12.2021 13:36
- гость -

22.12.2021 10:04 Economist
Если не помнишь в СССР кондукторов, то просто молодой. Они были. Я помню как в начале 70-х мама заводила меня в автобус и наказывала кондуктору где мне выйти надо. И я в 6-7 лет ехала одна.

22.12.2021 13:37
Сергей

Вот хоть раз бы показательно отпороли перевозчика. Жестко, по полной... Может другие бы задумались, перед тем, как идти на нарушения. Если все так плохо, как вы плачите, то чего же сидите на своих корытах и не идете работать в другое место? Никому не нужны больше? - тогда рот прикройте и работайте, как положено, не измывайтесь над людьми! Кому не нравится - пшел вон, как говорит В. Соловьев. Возомнили ямщики себя богами.

22.12.2021 13:38
Внимательный из Барнаула

Люди в России злые...

22.12.2021 15:52
- гость -

Очень часто вижу как в автобусах люди сознание теряют по утрам.. девушки в .. в 144-м, в 53-м... Но из 144-го девушка выпала на остановку и села отдыхиваться.. Битком же обычно..
А в 53-м все начали хлопотать, посадили на сиденье, кондуктор вызвала скорую на конечную, воды принесла... Но вообще пассажиры были молодцы. Одна женщина участие проявила, остальные подтянулись.

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