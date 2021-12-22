В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку

В Барнауле произошёл конфликт в автобусе маршрута № 20 из-за пассажирки, потерявшей сознание. О ситуации телеканалу "Катунь 24" рассказал свидетель произошедшего.

По его словам, 21 декабря девушке стало плохо в салоне, и она упала на грязный пол. Люди подняли горожанку и попытались посадить её на сиденье, но им помешала кондуктор, поскольку не хотела отмывать после неё кресло.

В итоге началась перепалка между возмущёнными пассажирами и кондуктором. Однако чем закончилась история – неизвестно, так как очевидец вышел из автобуса на своей остановке.

Ранее жители Барнаула пожаловались на давку в общественном транспорте.