Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва серьёзно избили в Москве. Видеозапись нападения опубликовала BAZA.
Соловьёв со своей гражданской женой, известной кёрлингисткой Анной Сидоровой отправился в караоке-клуб, где к девушке подошли незнакомцы, которые стали ей хамить.
Соловьёв заступился за свою спутницу, из-за чего возник конфликт, который перерос в драку. Фигуриста ударили, он упал на землю, после чего мужчины толпой стали забивать его. Узнав о том, что к месту драки вызвали полицию, они разбежались, но позднее вернулись за своими вещами.
Правоохранители задержали двоих нападавших, в отношении которых, по информации Mash, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
Сам Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу. Врачи говорят о том, что он находится в состоянии средней степени тяжести.
Комментарии
Похоже, чемпиону пора задуматься о переходе из фигурного катания в UFC. Ну или коньки с собой таскать постоянно, как вариант...
зачем коньки таскать, чтобы убежать?
Коньками можно нехило приложиться по чужой ягодице...
Когда тебя бьют толпой поможет только автомат, если вы успеете им воспользоваться, если бы он был бойцом UDC может просто одного-двух успел бы положить, но остальные бы запинали
Про коньки и UFC- просто шутка, с Наступающим всех! А парню не повезло просто...
А я давно уже говорил, что караоке-бары вредны для здоровья)
Не понимаю в чем кайф набухаться и давить песняка самому или ещё хуже слушать чужые пьяные крики в микрофон…
слабо могу представить ситуацию, в которой к девушке подошли незнакомцы, которые стали ей хамить...КАК должна была вести себя женщина, что к ней подошла толпа незнакомцев, чтобы нахамить? с вами хоть раз в жизни такое случалось? что этому предшествовало?
Девушки попросили у парней прикурить, а те к ним подкатили познакомиться.. А дальше все по сценарию...
но позднее вернулись за своими вещами
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вот так и попадаются преступники, по глупости
кстати, может быть его с Владимиром Соловьевым перепутали, когда он представился своим именем
10:27
Хохленок, ну канечна, одно же лицо)
Анной Сидоворой
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что за фамилия такая Сидовора?
22.12.2021 10:00
- гость -
Вообще элементарно, вы ни разу в кафе не были что-ли ? Вылазить иногда нужно из своей скорлупы-то, в элементарных вещах плаваете. Народ напивается и начинает к девкам приставать. Сидорова красивая девка, эффектная, могли утырки к ней подкатить вполне.
Вообще элементарно, вы ни разу в кафе не были что-ли ? Вылазить иногда нужно из своей скорлупы-то, в элементарных вещах плаваете. Народ напивается и начинает к девкам приставать. Сидорова красивая девка, эффектная, могли утырки к ней подкатить вполне.
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Чтобы нахамить? Я как раз не в скорлупе проживаю и часто вижу, как марамойки провоцируют пьянь, а потом из-за них нормальные парни страдают
Опять лица неназываемых национальностей?
Кстати, что мусульмане делали в заведении, в котором подают алкоголь?
Кто догадался какой национальности толпа незнакомцев?
видел другое видео, снятое кем-то из компании пострадавшего. на корейца он похож, узбек скорее всего. т.е. не с кавказа
ну и он наверное уже не помнит, до чего докапался, и за что бил. это как в фильме "Помни", где он накручивал все больше, а потом убил)