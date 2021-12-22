Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва серьёзно избили в Москве. Видеозапись нападения опубликовала BAZA.

Соловьёв со своей гражданской женой, известной кёрлингисткой Анной Сидоровой отправился в караоке-клуб, где к девушке подошли незнакомцы, которые стали ей хамить.

Соловьёв заступился за свою спутницу, из-за чего возник конфликт, который перерос в драку. Фигуриста ударили, он упал на землю, после чего мужчины толпой стали забивать его. Узнав о том, что к месту драки вызвали полицию, они разбежались, но позднее вернулись за своими вещами.

Правоохранители задержали двоих нападавших, в отношении которых, по информации Mash, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Сам Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу. Врачи говорят о том, что он находится в состоянии средней степени тяжести.