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Новости

Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков

, ИА "Амител"
Трактор медленно, но верно разрушил конструкцию, которая расположилась рядом с дорогой

Горожане в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что ещё одна дворовая горка стала жертвой коммунальщиков. За процессом её разрушения люди следили из окон.

Очевидцы отметили, что в этот раз разрушили горку во дворе дома по адресу Антона Петрова, 146. За тем, как трактор ломает конструкцию, наблюдали несколько человек.

Ранее председатель правления барнаульского ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин рассказал, что горку во дворе барнаульской многоэтажки снесли из-за обновлённых ГОСТов. По его словам, для получения разрешения на горку снег для неё нужно отправлять в Москву для сертификации.

Глава ТСЖ добавил, что у горки также должны стоять инструкторы, которые выясняют, страдают ли люди сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть ли нарушения вестибулярного аппарата и проблемы со зрением.

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

22.12.2021 09:49
Гость

Так эта горка упирается в детскую площадку

22.12.2021 09:52
- гость -

Зато у нас на выезде из двора нагребли горку, закрывает весь обзор при выезде на улицу. Кто знает куда на них пожаловаться, чтоб занялись реально полезным делом, а не фигнёй всякой?

22.12.2021 09:53
Гость

Горка на качели направлена, какой "особо умный" ее построил?
Назовите ФИО, чтобы знать кого к уголовной ответсвенности привлекать при травмах детей.

22.12.2021 09:53
- гость -

оператору руки сломать за похмельную съемку дрожащими руками.

22.12.2021 09:56
Гость

Гостю 09:53
В инсте писали что дедушка 82 лет заливает. Надо справку с лугов как авто проверить

22.12.2021 09:57
гость

"По его словам, для получения разрешения на горку снег для неё нужно отправлять в Москву для сертификации".

А если качество снега не соответствует, то куда жаловаться? И на кого?

22.12.2021 10:00
дэд марос

Дааа) отправлять снег в Москву на сертификацию - это сильно!))
Очевидную ересь с этим ГОСТом учудили. Иногда я умею видеть будущее - им придётся отменить этот бред. Либо просто все забьют на него.

22.12.2021 10:01
- гость -

Вроде как не должны трогать горки, которые находятся во дворах.

22.12.2021 10:02
Гость

Что мешает городу построить горки по госту? Платную горку в Центральном парке ничего не помешало установить и брать с детей 200 рублей в час

22.12.2021 10:02
- гость -

то 09:57
---------------Напишите Деду Морозу,тот передаст выше.

22.12.2021 10:12
- гость -

беспредел, конечно. никогда не думала, что доживу до такого...как же мы то выжили в детстве? сейчас и так детей на улицу не вытащишь, все в телефонах и компах, дак без горок им вообще там делать нечего

22.12.2021 10:14
- гость -

Кстати, беспредел со снеговиками когда прекратите господа коммунальщики? А то ГОСТа нет, диаметр шаров и длинна морковки не установлены, ответственные не назначены, журнал не заведен, да и вообще где сертификат на снег?

22.12.2021 10:26
- гость -

Вообще-то это не законно! Под ГОСТ попадают горки с деревянным каркасом и высотой больше 3 метров! Не будьте равнодушны!

22.12.2021 10:40
Гость

"тот передаст выше."
Это кого ты сейчас обозвал?

22.12.2021 10:42
Гость

Морковкой снеговика тоже пораниться можно

22.12.2021 11:02
- гость -

так это не горка
сначала туда снег сгребли
теперь разбирают

у нас такой нарост образовался во дворе
дети изрыли туннелями и горки наделали
через пару дней снег вывезли

22.12.2021 11:07
- гость -

Да... Уж.... Какой народ такие и депутаты... Какие депутаты такой народ... Мы достойны своей элиты! Думал у нас власть тупит.. Но судя по комментам.... Народу нравится! Вот только как мы выжили раньше ? Нас не предупреждали.. Снег не сертифицировали... Катались на всем от картонки до портфеля. И все! Живы! Бедные дети.. С такими родителями... Вырастут тошнотики.. Мониторные!

22.12.2021 11:08
- гость -

Трактор медленно, но верно разрушил конструкцию, которая расположилась рядом с дорогой.
Там нет дороги . Это дворовая территория.

22.12.2021 11:22
- гость -

Не надо останавливаться на достигнутом! Надо поставить инструкторов к каждой детской качели и турнику высотой больше 40см. Пусть заполняют анкеты, оглашают инструкции пользования и предупреждают о возможных последствиях.
Заодно и проблему безработицы решить можно...

22.12.2021 11:24
про

Когда они разрушили снеговые горки, я промолчал, ведь я не катался с горок.
Когда они пришли за членами профсоюзов, я промолчал, ведь я не был членом профсоюзов.
Когда они насиловали заключенных, я промолчал, ведь я не был заключенным.
Когда они пришли за мной, не было уже никого, кто мог бы протестовать.

22.12.2021 11:24
gosti

Наверняка это УК Петровское сносила. УК, то что дороги не чищены во дворе этого дома - это ничего. Зачем? Весной само все растает. Это склон горы! Вы теперь все склоны в округе будете тракторами скрести?! Сначала постройте то (что по вашему мнению законно!) , а потом ломайте! Хотя уже сломали...

22.12.2021 11:29
gosti

Там сама детская площадка рядом с дорогой. Машинами все заставлено. Ребенок с площадки может выскочить прямо под колеса машины, которая едет по дороге. Когда строили ее и сейчас - все в норме. А вот склон горы это незаконно.

22.12.2021 11:54
Fkt

Чиновники решайте вопрос кардинально! Боритесь за снижение детского травматизма! Боритесь напрямую с численностью детей! нет детей - нет травм. (сарказм)

22.12.2021 12:36
- гость -

11:54 Fkt "нет детей - нет травм"

Еще дядьки, тетки, старики, да старушки остаются. Чё с ними делать?

22.12.2021 12:56
- гость -

22.12.2021 12:36
- гость -
Мудрые депутаты уже обо всем подумали. Тем же бульдозером всех закопают на вполне себе законных основаниях. Зря что ли приняли закон о массовых захоронениях...

22.12.2021 13:08
Светлана

Может тогда всем уже выдать костюмы в полоску?!!!!!!!!!

22.12.2021 13:33
Денис

Пивнушки в каждом дворе по ГОСТу, а горки теперь вне закона.
Жду налог на воздух, которым дышу. Скоро будет квитанция приходить?))

22.12.2021 14:19
- гость -

А если кто прокатится на незаконной горке то получит штраф в 10 зарплат.

22.12.2021 15:12
гость

ГОСТы сначалы бы в продуктах питания в порядок привели и следили бы за их исполнением. Как же мы то выросли и катались на разных горках , качались на металлических качелях , Скоро и про нас русских будут говорить , как Задорнов раньше говорил - НУ ТУПЫЕ ! ведь реально лепят трусливых стучачих друг на друга ,

22.12.2021 15:58
- гость -

Ломать не строить. Пускай теперь в лесу ломают горки.

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