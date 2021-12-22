Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков

Горожане в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что ещё одна дворовая горка стала жертвой коммунальщиков. За процессом её разрушения люди следили из окон.

Очевидцы отметили, что в этот раз разрушили горку во дворе дома по адресу Антона Петрова, 146. За тем, как трактор ломает конструкцию, наблюдали несколько человек.

Ранее председатель правления барнаульского ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин рассказал, что горку во дворе барнаульской многоэтажки снесли из-за обновлённых ГОСТов. По его словам, для получения разрешения на горку снег для неё нужно отправлять в Москву для сертификации.

Глава ТСЖ добавил, что у горки также должны стоять инструкторы, которые выясняют, страдают ли люди сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть ли нарушения вестибулярного аппарата и проблемы со зрением.