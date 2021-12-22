Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков

Горожане в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что ещё одна дворовая горка стала жертвой коммунальщиков. За процессом её разрушения люди следили из окон.
Очевидцы отметили, что в этот раз разрушили горку во дворе дома по адресу Антона Петрова, 146. За тем, как трактор ломает конструкцию, наблюдали несколько человек.
Ранее председатель правления барнаульского ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин рассказал, что горку во дворе барнаульской многоэтажки снесли из-за обновлённых ГОСТов. По его словам, для получения разрешения на горку снег для неё нужно отправлять в Москву для сертификации.
Глава ТСЖ добавил, что у горки также должны стоять инструкторы, которые выясняют, страдают ли люди сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть ли нарушения вестибулярного аппарата и проблемы со зрением.
Комментарии
Так эта горка упирается в детскую площадку
Зато у нас на выезде из двора нагребли горку, закрывает весь обзор при выезде на улицу. Кто знает куда на них пожаловаться, чтоб занялись реально полезным делом, а не фигнёй всякой?
Горка на качели направлена, какой "особо умный" ее построил?
Назовите ФИО, чтобы знать кого к уголовной ответсвенности привлекать при травмах детей.
оператору руки сломать за похмельную съемку дрожащими руками.
Гостю 09:53
В инсте писали что дедушка 82 лет заливает. Надо справку с лугов как авто проверить
"По его словам, для получения разрешения на горку снег для неё нужно отправлять в Москву для сертификации".
А если качество снега не соответствует, то куда жаловаться? И на кого?
Дааа) отправлять снег в Москву на сертификацию - это сильно!))
Очевидную ересь с этим ГОСТом учудили. Иногда я умею видеть будущее - им придётся отменить этот бред. Либо просто все забьют на него.
Вроде как не должны трогать горки, которые находятся во дворах.
Что мешает городу построить горки по госту? Платную горку в Центральном парке ничего не помешало установить и брать с детей 200 рублей в час
то 09:57
---------------Напишите Деду Морозу,тот передаст выше.
беспредел, конечно. никогда не думала, что доживу до такого...как же мы то выжили в детстве? сейчас и так детей на улицу не вытащишь, все в телефонах и компах, дак без горок им вообще там делать нечего
Кстати, беспредел со снеговиками когда прекратите господа коммунальщики? А то ГОСТа нет, диаметр шаров и длинна морковки не установлены, ответственные не назначены, журнал не заведен, да и вообще где сертификат на снег?
Вообще-то это не законно! Под ГОСТ попадают горки с деревянным каркасом и высотой больше 3 метров! Не будьте равнодушны!
"тот передаст выше."
Это кого ты сейчас обозвал?
Морковкой снеговика тоже пораниться можно
так это не горка
сначала туда снег сгребли
теперь разбирают
у нас такой нарост образовался во дворе
дети изрыли туннелями и горки наделали
через пару дней снег вывезли
Да... Уж.... Какой народ такие и депутаты... Какие депутаты такой народ... Мы достойны своей элиты! Думал у нас власть тупит.. Но судя по комментам.... Народу нравится! Вот только как мы выжили раньше ? Нас не предупреждали.. Снег не сертифицировали... Катались на всем от картонки до портфеля. И все! Живы! Бедные дети.. С такими родителями... Вырастут тошнотики.. Мониторные!
Трактор медленно, но верно разрушил конструкцию, которая расположилась рядом с дорогой.
Там нет дороги . Это дворовая территория.
Не надо останавливаться на достигнутом! Надо поставить инструкторов к каждой детской качели и турнику высотой больше 40см. Пусть заполняют анкеты, оглашают инструкции пользования и предупреждают о возможных последствиях.
Заодно и проблему безработицы решить можно...
Когда они разрушили снеговые горки, я промолчал, ведь я не катался с горок.
Когда они пришли за членами профсоюзов, я промолчал, ведь я не был членом профсоюзов.
Когда они насиловали заключенных, я промолчал, ведь я не был заключенным.
Когда они пришли за мной, не было уже никого, кто мог бы протестовать.
Наверняка это УК Петровское сносила. УК, то что дороги не чищены во дворе этого дома - это ничего. Зачем? Весной само все растает. Это склон горы! Вы теперь все склоны в округе будете тракторами скрести?! Сначала постройте то (что по вашему мнению законно!) , а потом ломайте! Хотя уже сломали...
Там сама детская площадка рядом с дорогой. Машинами все заставлено. Ребенок с площадки может выскочить прямо под колеса машины, которая едет по дороге. Когда строили ее и сейчас - все в норме. А вот склон горы это незаконно.
Чиновники решайте вопрос кардинально! Боритесь за снижение детского травматизма! Боритесь напрямую с численностью детей! нет детей - нет травм. (сарказм)
11:54 Fkt "нет детей - нет травм"
Еще дядьки, тетки, старики, да старушки остаются. Чё с ними делать?
22.12.2021 12:36
- гость -
Мудрые депутаты уже обо всем подумали. Тем же бульдозером всех закопают на вполне себе законных основаниях. Зря что ли приняли закон о массовых захоронениях...
Может тогда всем уже выдать костюмы в полоску?!!!!!!!!!
Пивнушки в каждом дворе по ГОСТу, а горки теперь вне закона.
Жду налог на воздух, которым дышу. Скоро будет квитанция приходить?))
А если кто прокатится на незаконной горке то получит штраф в 10 зарплат.
ГОСТы сначалы бы в продуктах питания в порядок привели и следили бы за их исполнением. Как же мы то выросли и катались на разных горках , качались на металлических качелях , Скоро и про нас русских будут говорить , как Задорнов раньше говорил - НУ ТУПЫЕ ! ведь реально лепят трусливых стучачих друг на друга ,
Ломать не строить. Пускай теперь в лесу ломают горки.