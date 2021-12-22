Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода

15-летнего подростка, пропавшего в городе Углегорске на Сахалине, нашли мёртвым. Об этом сообщает портал "Углегорские новости".

Школьник ушёл из дома 20 декабря, но не вернулся вовремя. После обращения матери в полицию в городе начались поиски, первый день которых закончился безрезультатно.

22 декабря тело подростка обнаружили на территории заброшенного бумажного завода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Правоохранители проводят проверку в учреждении, где учился подросток, а также в органах самоуправления.

Местные журналисты отмечают, что здание заброшенного завода, где нашли тело мальчика, недавно собрались снести.

Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли мёртвой пропавшую ранее 34-летнюю женщину.