Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ

Финал шахматного турнира школьных команд "Белая ладья" прошёл в Барнауле 16 декабря 2021 года. Мероприятие организовали на площадке АлтГТУ. В открытии соревнований приняли участие ректор АлтГТУ Андрей Марков, председатель комитета по спорту города Барнаула Пётр Кобзаренко и президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов.

Открытие на базе АлтГТУ прошло неслучайно. Накануне Андрей Марков с президентом Федерации шахмат Алтайского края на заседании ректората АлтГТУ подписали соглашение о развитии шахмат в главном техническом вузе края.

"Шахматы в Алтайском крае получили дальнейший вектор развития. Теперь для юных талантов, которые окончили общеобразовательную школу, появилось ещё одно место, где можно развивать своё шахматное мастерство, совмещая его с учёбой в высшей школе", – сказал Артём Поломошнов.

На старт вышло 17 команд общеобразовательных школ города Барнаула. По окончании церемонии открытия барнаульская школьница – чемпионка СФО среди женщин и чемпионка Европы среди девушек до 18 лет Виктория Лоскутова дала студентам вуза сеанс одновременной игры.

Напомним, аналогичные соглашения Федерация шахмат Алтайского края уже имеет с АлтГУ и АлтГПУ.