Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ

Президентом России Владимиром Путиным накануне был подписан документ закона, согласно которому полномочия полицейских будут расширены.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что в поправки закона "О полиции" вошли такие пункты, как получение безграничных полномочий проникать в жилища преступников при их задержании или в другие помещения без согласия владельцев и оцепление строений и любых других территорий.

Сотрудникам правопорядка разрешено представляться задержанным после их задержания. Также теперь разрешается при необходимости вскрывать автомобили, особенно во время массовых беспорядков или при угрозе теракта, или проводить осмотр транспортного средства и груза без присутствия владельца.