Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ

Президентом России Владимиром Путиным накануне был подписан документ закона, согласно которому полномочия полицейских будут расширены.
В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что в поправки закона "О полиции" вошли такие пункты, как получение безграничных полномочий проникать в жилища преступников при их задержании или в другие помещения без согласия владельцев и оцепление строений и любых других территорий.
Сотрудникам правопорядка разрешено представляться задержанным после их задержания. Также теперь разрешается при необходимости вскрывать автомобили, особенно во время массовых беспорядков или при угрозе теракта, или проводить осмотр транспортного средства и груза без присутствия владельца.
Комментарии
прэлестно просто прэлестно
на этот закон будет куча поправок, подзаконных и ведомственных нормативных актов и и возбужденные уголовные дела по ст. 286
Вскрыл машину, подбросил что надо, а затем арестовал при свидетелях.
Ну вскрывать все равно при свидетелях будут, так то и сейчас можно вскрыть и подбросить, а потом при владельце типа найти.
А то что они могут брать себе всё что понравится при "обыске" когда будет?
Прям по Сталину, но только не интересах простого человека становится все веселее и веселее, а горки свыше 40 см. все же уберите, если снег не сертифицирован (это в первую очередь касается ТСЖ и управляек).
Ну, теперь, заживём в новом безопасном мире!
11:07 не надо юродствовать "на этот закон"
Это не закон, а подзаконный акт, который называется "указ президента". Не надо путать эти вещи.
А сколько теперь будет трупов и побитых морд, непредставился в морду или пулю в лоб.
Не полицейское гос-во, вовсе нет.
Сотрудникам правопорядка разрешено представляться задержанным после их задержания.
Интересная фигня... Вот я допустим иду, у меня законный ствол, в кармане крупная сумма, тут не меня нападают, неожиданно и не представившись........
22.12.2021 12:35
- гость -
Не полицейское гос-во, вовсе нни
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Вовсе нет, не полицейское. Полицейское государство - это США. Количество заключённых в США - 2 200 000 человек, в России - 480 000 человек. Ферштейн?
13:19 а уж негров то там сколько линчуют то в день! Ух!
Полиция и раньше это могла сделать.
все ради народа Ай молодца!!!! и милицию в полицию с лучших побуждений переименовали Ай-Ай-Уф... про конституцию я ваще молчу ее америкосы написали!!! а наши переписали молодца!!! и все ради чего или кого Ай.