Цены на газ в Европе превысили отметку 2150 долларов за тысячу куб. м и достигли исторического рекорда. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов январские фьючерсы по индексу TTF были у отметки 1800 долларов. В течение дня показатели колебались и к 18:04 по московскому времени достигли 2187 долларов. Это на 27% дороже, чем накануне, когда цена составляла 1716,7 доллара.

Резкий скачок цен спровоцировало уменьшение прокачки газа по газопроводу "Ямал – Европа". 21 декабря газотранспортный оператор Gascade сообщал, что поставки российского газа по газопроводу, идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились. Причиной такой ситуации стало решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита.

Ранее amic.ru объяснял, что в Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне. Следуя экологической политике, многие страны перешли с газовых электростанций на ветряные. Это привело минувшим летом к кризису: из-за слабого ветра энергии вырабатывалось мало. В итоге страны снова вернулись к использованию газовых и угольных котельных. Из-за резко выросшего спроса и дефицита газа и возник рекордный рост цен.