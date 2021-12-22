Цены на газ в Европе превысили отметку 2150 долларов за тысячу куб. м и достигли исторического рекорда. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов январские фьючерсы по индексу TTF были у отметки 1800 долларов. В течение дня показатели колебались и к 18:04 по московскому времени достигли 2187 долларов. Это на 27% дороже, чем накануне, когда цена составляла 1716,7 доллара.
Резкий скачок цен спровоцировало уменьшение прокачки газа по газопроводу "Ямал – Европа". 21 декабря газотранспортный оператор Gascade сообщал, что поставки российского газа по газопроводу, идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились. Причиной такой ситуации стало решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита.
Ранее amic.ru объяснял, что в Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне. Следуя экологической политике, многие страны перешли с газовых электростанций на ветряные. Это привело минувшим летом к кризису: из-за слабого ветра энергии вырабатывалось мало. В итоге страны снова вернулись к использованию газовых и угольных котельных. Из-за резко выросшего спроса и дефицита газа и возник рекордный рост цен.
Комментарии
Такая новость не знаю то-ли огорчится то-ли радоваться. Счасливцев в студию. Кому там сверх прибыли достались и где деньги осели. Какой менеджер за это премию получит?
"Резкий скачок стоимости спровоцировало уменьшение прокачки газа по газопроводу "Ямал – Европа"
Вообще-то наоборот. Снижение прокачки почти до нуля вызвало рост цен
22.12.2021 11:54
- гость -
вообще то так и написано. иначе бы написали "спровоцироваЛ"
Амик, у вас в "новости" сборная соляка из фактов настоящих и выдумок.
Вы совсем не эксперты в этой теме.
Ветра было не летом мало, а в прошедшие дни.
А вообще: несколько безветренных дней + морозы + позиция Газпрома + поломка газовой насосной станции в Германии + внеплановая остановка двух реакторов во Франции + задержка в сертификации нового газопровода - вот факторы, подстегивающие цены, ане из-за того что "страны перешл на ветряки и летом не было ветра"
"к 18:04 по московскому времени достигли"
редакция, "18:04" - это информационный шум.
Это абсолютно ничего не значащая информация, которую можно было выкинуть.
Если бы написали к 18:03 или к 18:10, это же ровным счетом бы ничего не изменило, верно?
Не замусоривайте новости.
22.12.2021 11:35
- гость -
Такая новость не знаю то-ли огорчится то-ли радоваться.
Скорее огорчаться. Прибыли осядут у граждан РФ (в том коротком списке на одном листочке вас нет). Цены в РФ на на нефтехимию полезут вверх с некоторой задержкой. Не исключены новые судебные процессы и многомиллиардные штрафы Газпрому и пересмотр цен всякими европейскими антимонопольщиками (например, как было Польшей, когда они отсудили 3 млрд долларов за высокие цены прошлых лет).
Ну и геополитически, из России в Европе сделают врага номер доин во всех несчастьях.
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума
Ну так то хорошая новость
решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита
Значит российский бюджет выполняется и без дополнительной продажи газа, это хорошо
из-за слабого ветра энергии вырабатывалось мало
и солнца наверное было мало
22.12.2021 12:17
гость
и солнца наверное было мало
Неожиданно пришла зима и солнечные панельки присыпало снегом.
Многомиллиардные штрафы Газпрому можно впаять вне зависимости от действий Газпрома, потому что он не стал бронировать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ мощности, а контрактные обязательства он выполняет в полном объеме. Поэтому многомиллиардные штрафы будут хоть гнать им газ, хоть не гнать, а зачем тогда гнать
Нефтехимию уже давно надо было производить свою на своем дешевом газе, а не покупать ее в Европе, где нефтегаз в разы дороже, значит и нефтехимия в разы дороже. Кто то не может догадаться или кто-то рубит на этом бабло
22.12.2021 12:25
гость
Нефтехимию уже давно надо было производить свою на своем дешевом газе, а не покупать ее в Европе
Ну есть такие предприятия, акции некоторых из них себе уже купил
Наверное самая приятная новость за сегодня, а то смартфонами напугали
22.12.2021 12:32
Агрессивная Реальность
Ну есть такие предприятия, акции некоторых из них себе уже купил
Все равно, как я понял, много нефтехимии везут из-за бугра, хотя в чем проблема делать ее из нашего нефтегаза. Это же не смартфоны, в СССР делали, а сейчас забыли как или кому то выгодно завозить
решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита
Вот поэтому скорее всего и будет война, газ то им нужен
Вот поэтому скорее всего и будет война, газ то им нужен
Война дороже обойдется. Да найдут они где купить этот газ.
22.12.2021 12:01
- гость -
Вообще-то пофиг на объективность в новостях. Главное, чтобы хомяки комменты писали, да побольше, значит рекламная площадка живая. Как раз поэтому и публикуют откровенную дичь.
Война дороже обойдется. Да найдут они где купить этот газ
По 2 тысячи баксов, конечно, найдут. Но зачем, если можно потратиться на войну и потом ее отбить дешевым газом. Поэтому скорее всего будет
несколько безветренных дней + морозы + позиция Газпрома + поломка газовой насосной станции в Германии + внеплановая остановка двух реакторов во Франции + задержка в сертификации нового газопровода - вот факторы, подстегивающие цены
Ни один хомяк в комментах не опроверг этот комплекс факторов. Но и переход на ветряки нет оснований убирать из этого перечня факторов и он частично посодействовал. Все в комплексе
Может прикручивают вентиль перед войной. Они там больше знают
22.12.2021 12:59
гость
Война дороже обойдется. Да найдут они где купить этот газ
По 2 тысячи баксов, конечно, найдут
Вот именно. Нам бы не о них думать, а о себе - куда его потом девать) ну друганам своим раздадим, ну поднимут нам ценик раз в 10, и фсе!)
Нам надо радоваться за тех , кто на этом заработал ?
13:03 гость "Ни один хомяк в комментах не опроверг этот комплекс факторов."
А в Алтайском крае все подорожает, да что там край, берем выше, подорожают все товары по России тоже из-за этого комплекса факторов? Или у Вас есть другой набор факторов?
Кстати, как вас называть, если все незначащие для Вас комментаторы хомяки, то Вы, вероятно, хомячище? Такой серьезный хомячище, не то что другие - хомячки, фу на них, пыль земная...
22.12.2021 13:23
- гость -
куда его потом девать) ну друганам своим раздадим, ну поднимут нам ценик раз в 10
Если его девать будет некуда, его цена должна не подниматься, а падать. Цена поднимается, когда не хватает, а не когда некуда девать
22.12.2021 13:36
- гость -
А в Алтайском крае все подорожает, да что там край, берем выше, подорожают все товары по России тоже из-за этого комплекса факторов?
При чем здесь этот комплекс факторов для Алтайского края и для России, для нас другие проблемы. Есть и связанные с продажей газа, но другие. А хомяками первым всех назвал гость 22.12.2021 12:48
"Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2». ...Но вынужден(!!))) был отметить, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа "
Радоваться можно тому, что Газпром продал столько газа, чтобы закрыть свои обязательства перед бюджетом РФ. Значит задержек пенсий и зарплат бюджетникам не будет. С повышением цены на нефтегаз скорее всего связаны и объявленные не запланированные в бюджете новогодние выплаты
профицит бюджета 2021 года превышает 2 триллиона рублей
Это итог высоких цен на нефть и газ в этом году