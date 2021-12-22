Среда, 22 Декабрь, 23:20

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-5°


10292983 +25264
Обь
16см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума

, ИА "Амител"
Резкий скачок стоимости спровоцировало уменьшение прокачки газа по газопроводу "Ямал – Европа"
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Цены на газ в Европе превысили отметку 2150 долларов за тысячу куб. м и достигли исторического рекорда. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов январские фьючерсы по индексу TTF были у отметки 1800 долларов. В течение дня показатели колебались и к 18:04 по московскому времени достигли 2187 долларов. Это на 27% дороже, чем накануне, когда цена составляла 1716,7 доллара.

Резкий скачок цен спровоцировало уменьшение прокачки газа по газопроводу "Ямал – Европа". 21 декабря газотранспортный оператор Gascade сообщал, что поставки российского газа по газопроводу, идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились. Причиной такой ситуации стало решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита. 

Ранее amic.ru объяснял, что в Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне. Следуя экологической политике, многие страны перешли с газовых электростанций на ветряные. Это привело минувшим летом к кризису: из-за слабого ветра энергии вырабатывалось мало. В итоге страны снова вернулись к использованию газовых и угольных котельных. Из-за резко выросшего спроса и дефицита газа и возник рекордный рост цен. 

Цена на газ в Европе и Азии вновь побила рекорд. Как с этим связан "Газпром"?

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

22.12.2021 11:35
- гость -

Такая новость не знаю то-ли огорчится то-ли радоваться. Счасливцев в студию. Кому там сверх прибыли достались и где деньги осели. Какой менеджер за это премию получит?

22.12.2021 11:54
- гость -

"Резкий скачок стоимости спровоцировало уменьшение прокачки газа по газопроводу "Ямал – Европа"

Вообще-то наоборот. Снижение прокачки почти до нуля вызвало рост цен

22.12.2021 11:59
- гость -


22.12.2021 11:54
- гость -


вообще то так и написано. иначе бы написали "спровоцироваЛ"

22.12.2021 12:01
- гость -

Амик, у вас в "новости" сборная соляка из фактов настоящих и выдумок.
Вы совсем не эксперты в этой теме.
Ветра было не летом мало, а в прошедшие дни.
А вообще: несколько безветренных дней + морозы + позиция Газпрома + поломка газовой насосной станции в Германии + внеплановая остановка двух реакторов во Франции + задержка в сертификации нового газопровода - вот факторы, подстегивающие цены, ане из-за того что "страны перешл на ветряки и летом не было ветра"

22.12.2021 12:08
- гость -

"к 18:04 по московскому времени достигли"

редакция, "18:04" - это информационный шум.
Это абсолютно ничего не значащая информация, которую можно было выкинуть.
Если бы написали к 18:03 или к 18:10, это же ровным счетом бы ничего не изменило, верно?
Не замусоривайте новости.

22.12.2021 11:35
- гость -
Такая новость не знаю то-ли огорчится то-ли радоваться.

Скорее огорчаться. Прибыли осядут у граждан РФ (в том коротком списке на одном листочке вас нет). Цены в РФ на на нефтехимию полезут вверх с некоторой задержкой. Не исключены новые судебные процессы и многомиллиардные штрафы Газпрому и пересмотр цен всякими европейскими антимонопольщиками (например, как было Польшей, когда они отсудили 3 млрд долларов за высокие цены прошлых лет).
Ну и геополитически, из России в Европе сделают врага номер доин во всех несчастьях.

22.12.2021 12:14
гость

Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума

Ну так то хорошая новость

22.12.2021 12:16
гость

решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита

Значит российский бюджет выполняется и без дополнительной продажи газа, это хорошо

22.12.2021 12:17
гость

из-за слабого ветра энергии вырабатывалось мало

и солнца наверное было мало

22.12.2021 12:21
- гость -

22.12.2021 12:17
гость
и солнца наверное было мало

Неожиданно пришла зима и солнечные панельки присыпало снегом.

https://i.yapx.ru/Puqyi.jpg

22.12.2021 12:22
гость

Многомиллиардные штрафы Газпрому можно впаять вне зависимости от действий Газпрома, потому что он не стал бронировать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ мощности, а контрактные обязательства он выполняет в полном объеме. Поэтому многомиллиардные штрафы будут хоть гнать им газ, хоть не гнать, а зачем тогда гнать

22.12.2021 12:25
гость

Нефтехимию уже давно надо было производить свою на своем дешевом газе, а не покупать ее в Европе, где нефтегаз в разы дороже, значит и нефтехимия в разы дороже. Кто то не может догадаться или кто-то рубит на этом бабло

22.12.2021 12:32
Агрессивная Реальность

22.12.2021 12:25
гость



Нефтехимию уже давно надо было производить свою на своем дешевом газе, а не покупать ее в Европе

Ну есть такие предприятия, акции некоторых из них себе уже купил

22.12.2021 12:34
гость

Наверное самая приятная новость за сегодня, а то смартфонами напугали

22.12.2021 12:35
гость

22.12.2021 12:32
Агрессивная Реальность
Ну есть такие предприятия, акции некоторых из них себе уже купил

Все равно, как я понял, много нефтехимии везут из-за бугра, хотя в чем проблема делать ее из нашего нефтегаза. Это же не смартфоны, в СССР делали, а сейчас забыли как или кому то выгодно завозить

22.12.2021 12:37
гость

решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита

Вот поэтому скорее всего и будет война, газ то им нужен

22.12.2021 12:48
- гость -

Вот поэтому скорее всего и будет война, газ то им нужен

Война дороже обойдется. Да найдут они где купить этот газ.

22.12.2021 12:48
- гость -

22.12.2021 12:01
- гость -

Вообще-то пофиг на объективность в новостях. Главное, чтобы хомяки комменты писали, да побольше, значит рекламная площадка живая. Как раз поэтому и публикуют откровенную дичь.

22.12.2021 12:59
гость

Война дороже обойдется. Да найдут они где купить этот газ

По 2 тысячи баксов, конечно, найдут. Но зачем, если можно потратиться на войну и потом ее отбить дешевым газом. Поэтому скорее всего будет

22.12.2021 13:03
гость

несколько безветренных дней + морозы + позиция Газпрома + поломка газовой насосной станции в Германии + внеплановая остановка двух реакторов во Франции + задержка в сертификации нового газопровода - вот факторы, подстегивающие цены

Ни один хомяк в комментах не опроверг этот комплекс факторов. Но и переход на ветряки нет оснований убирать из этого перечня факторов и он частично посодействовал. Все в комплексе

22.12.2021 13:10
гость

Может прикручивают вентиль перед войной. Они там больше знают

22.12.2021 13:23
- гость -

22.12.2021 12:59
гость
Война дороже обойдется. Да найдут они где купить этот газ

По 2 тысячи баксов, конечно, найдут

Вот именно. Нам бы не о них думать, а о себе - куда его потом девать) ну друганам своим раздадим, ну поднимут нам ценик раз в 10, и фсе!)

22.12.2021 13:27
- гость -

Нам надо радоваться за тех , кто на этом заработал ?

22.12.2021 13:36
- гость -

13:03 гость "Ни один хомяк в комментах не опроверг этот комплекс факторов."

А в Алтайском крае все подорожает, да что там край, берем выше, подорожают все товары по России тоже из-за этого комплекса факторов? Или у Вас есть другой набор факторов?
Кстати, как вас называть, если все незначащие для Вас комментаторы хомяки, то Вы, вероятно, хомячище? Такой серьезный хомячище, не то что другие - хомячки, фу на них, пыль земная...

22.12.2021 13:56
гость

22.12.2021 13:23
- гость -
куда его потом девать) ну друганам своим раздадим, ну поднимут нам ценик раз в 10

Если его девать будет некуда, его цена должна не подниматься, а падать. Цена поднимается, когда не хватает, а не когда некуда девать

22.12.2021 13:58
гость

22.12.2021 13:36
- гость -
А в Алтайском крае все подорожает, да что там край, берем выше, подорожают все товары по России тоже из-за этого комплекса факторов?

При чем здесь этот комплекс факторов для Алтайского края и для России, для нас другие проблемы. Есть и связанные с продажей газа, но другие. А хомяками первым всех назвал гость 22.12.2021 12:48

22.12.2021 14:07
- гость -

"Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2». ...Но вынужден(!!))) был отметить, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа "

22.12.2021 14:24
гость

Радоваться можно тому, что Газпром продал столько газа, чтобы закрыть свои обязательства перед бюджетом РФ. Значит задержек пенсий и зарплат бюджетникам не будет. С повышением цены на нефтегаз скорее всего связаны и объявленные не запланированные в бюджете новогодние выплаты

22.12.2021 15:04
гость

профицит бюджета 2021 года превышает 2 триллиона рублей

Это итог высоких цен на нефть и газ в этом году

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:59
Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута 0
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 1
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 0
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 0
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 0
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 0
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 0
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 0
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 2
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 1
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 0
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 1
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 3
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 7
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 2
15:56
Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей 2
15:46
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов 17
15:31
Госдума отменила обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов 13
15:14
Алтайский ПФР разъяснил ситуацию с выплатами по 10 тысяч рублей семьям с детьми 6
15:09
61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем 6
15:01
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году 0
14:46
Автомобиль с тремя детьми вылетел с трассы и перевернулся в Республике Алтай 1
14:30
Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января 0
14:15
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алтайском крае 12
14:01
МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России 0
13:47
Рискуем своими жизнями. Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на неочищенные тротуары 8
13:36
Больше тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Алтайском крае 5
13:18
Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали из-за мошенничества его сына 3
13:03
Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса 0
12:45
Выплаты пострадавшим при авариях вырастут до 2 млн. Почему из-за этого подорожает ОСАГО? 4
12:29
Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары 0
12:15
Пожар произошёл в заполненном трамвае в Барнауле 0
12:03
Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ 4
11:50
Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе 0
11:49
США прорываются на российский рынок и обвиняют РФ в отклонении норм ВТО 7
11:35
Алтайский край занял 76-е место по стране в рейтинге доступности бензина для населения 3
11:19
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума 28
11:05
США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину 46
10:50
Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ 15
10:44
Двое жителей Алтайского края незаконно нарубили пихт более чем на 4 млн рублей 4
10:30
Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах 0
10:24
К нам едет ревизор. Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за использование поп-музыки 30
10:09
За год в Барнауле построили рекордное количество жилья за всю историю 1
09:57
Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода 0
09:48
Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков 30
09:36
СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года 25
09:15
Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края 0
09:06
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба 18
08:50
Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса 3
08:31
Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году 21
08:15
Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин 1
08:02
Военные перекроют два участка Чуйского тракта в Алтайском крае 22 декабря 0
07:47
Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида 7
07:31
Дачный сезон. Фотограф снял белых медведей на заброшенной метеостанции 1
07:16
Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать 17
07:01
В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку 29
06:46
Детство, зима, СССР: ностальгические фото 7
06:31
Цены, смертность и выборы. Томенко подвёл итоги года и рассказал о главных проблемах Алтая 4
06:15
Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года 0
06:01
До +3 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.