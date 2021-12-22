МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России

Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет смогут пройти интерактивный онлайн-курс от известных исследователей и учёных, посвящённый природным зонам России, особенностям их флоры и фауны, а также поучаствовать в творческом конкурсе, победители которого приедут в Москву на индивидуальную экскурсию и мастер-класс от сотрудников зоопарка.

Школьникам предлагается посмотреть интерактивный онлайн-курс на платформе pokolenie.mts.ru, посвящённый изучению Арктики, тайги, тундры, лесов и степей. Из роликов они не только узнают интересные факты о климате, растениях и обитателях природных территорий, но и получат интересные и весёлые задания в виде мини-квизов, танцевальных челленджей и других вовлекающих форматах, чтобы закрепить знания и потренировать внимательность. Кроме того, в каждом видео сотрудники Московского зоопарка знакомят ребят с основами экологичного образа жизни и подкрепляют необходимость следовать ему научной базой.

"Сегодня темы экологии и защиты окружающей среды актуальны для всех: от глав государства и предприятий крупного бизнеса до каждого человека. Сортировка мусора, отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, сбор вторсырья, участие в эковолонтёрских программах уже стали неотъемлемой частью жизни многих российских семей, но мы также понимаем, как много ещё нужно сделать, чтобы осознанное потребление и защита окружающей среды стали нормой для каждого члена нашего общества. И мы уверены, что начинать эковоспитание нужно с детства, именно на это нацелена наша экопросветительская программа с Московским зоопарком. В духе "просто о сложном" ребята не только получат комплексные знания о богатой природе России, но и убедятся, что каждый из них лично может внести вклад в её сохранение и защиту", – отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Все желающие дети и подростки из любого региона страны также смогут принять участие в специальном конкурсе, для этого необходимо выполнить задание ведущих, например, создать поделку из старых вещей или рисунок на заданную тему, и загрузить результат на страницу конкурса. Жюри соревнования выберет лучшие работы, победители получат уникальную возможность оказаться за кулисами Московского зоопарка: встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных.

"Вместе с МТС мы уже второй год в игровом формате прививаем детям и подросткам ответственное отношение в окружающей среде, демонстрируя, что в заботе и бережном отношении нуждаются абсолютно все её обитатели, начиная с хрупких полевых цветов, заканчивая самыми большими и сильными хищниками – медведями и тиграми. Вместе с ведущими обучающих роликов юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по первозданной природе, заглянут в заповедники и зоопарки, узнают всё самое интересное о жизни местных животных и многое другое. Этот интерактивный курс понравится не только ребятам, но и их родителям, а потому станет отличным вариантом весёлого и полезного досуга для всей семьи", – прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.