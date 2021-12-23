Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса

Дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от ковидных ограничений, разработали члены комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму. Они заключаются в обнулении налогов на имущество с недвижимости до 500 квадратных метров, сообщил amic.ru председатель комитета Владимир Семёнов. По словам депутата, в некоторых регионах уже принято аналогичное решение.

"Мы обсудили нашу инициативу по поддержке малого бизнеса вместе с комитетом АКЗС по бюджету, бизнес-омбудсменом в Алтайском крае, представителями Минфина и Минэкономразвития региона, а также бизнес-объединениями. Введение необлагаемой площади помещения, которое предприниматель использует для своей деятельности, может быть наиболее эффективной мерой из тех, что можно ввести на уровне региона", – сказал Семёнов.

Сейчас, говорит председатель комитета, депутаты совместно с региональными ведомствами анализируют, какую сумму может недополучить бюджет Алтайского края, если предложение будет принято. Также идёт подсчёт, какого количества предпринимателей может коснуться новая льгота.

"Стоит понимать, что фактически благополучателей льготы будет больше, чем как таковых субъектов бизнеса. Мы рассчитываем, что предприниматель, в свою очередь, может снизить плату за свои площади для арендаторов. Также это должны почувствовать и члены семей предпринимателей. Таким образом, налоговая льгота будет иметь мультипликативный эффект", – говорит Семёнов.

Как это работает?

Предложение комитета предполагает нулевую ставку по налогу на имущество для бизнеса (а конкретно – недвижимость). Если площадь недвижимости составляет до 500 квадратных метров, то предприниматель не будет платить налог на неё. Если больше – тогда платить придётся только за превышающую этот порог площадь.

Сейчас в Алтайском крае ставка по имущественному налогу для бизнеса составляет 2% от стоимости недвижимости. Таким образом, если предприниматель владеет торговой или производственной площадью стоимостью 10 млн, то он должен платить за нее 200 тысяч рублей в год.

Налоговая нагрузка для предпринимателей по этому налогу периодически существенно увеличивается из-за изменения методики исчисления. Каждый год краевые власти пополняют реестр объектов недвижимости, налог на которые рассчитывается по кадастровой стоимости, а не инвентаризационной. Последняя, как правило, намного ниже: она учитывает только площадь и состояние объекта – то есть фактически лишь стоимость стройматериалов с поправкой на износ. Кадастровая же учитывает ещё и цену аналогичных объектов на рынке региона.

Налоги растут в разы

У исчисления налога по кадастровой стоимости есть существенные недостатки. Она является усреднённой по конкретной территории, из-за чего, например, кадастровая цена здания на красной линии в центре города может быть примерно такой же, как у аналогичного объекта на окраине. Но доход эти коммерческие площади приносят абсолютно разный. А значит, условный предприниматель с торговой площадью в промзоне будет отдавать государству существенно большую сумму от своих доходов, чем бизнесмен с похожей площадью в центре Барнаула.

Из-за перехода на исчисление налога по кадастровой стоимости, налог на имущество у отдельных субъектов бизнеса может увеличиваться в разы, говорит председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

"Некоторые предприниматели в ноябре 2021 года получили квитанции на оплату налога, по которой им нужно заплатить в два-пять или даже десять раз больше. Для многих это стало большой неожиданностью, из-за которой под угрозой оказалось само существование бизнеса. Особенно это ощутимо в период пандемии", – говорит председатель союза предпринимателей.

Кроме того, уточняет Юрий Фриц, в крае установлена максимально возможная ставка налога, которую даёт Налоговый кодекс РФ, – 2%. В Москве и Московской области, например, она составляет 1,7%. Впрочем, правом установить максимальную ставку воспользовались большинство регионов.

Важная поддержка

Предприниматели вынуждены снижать стоимость своей недвижимости через суд. И часто это получается, но, конечно, предполагает затраты на адвокатов и на процесс в целом, говорит предприниматель Игорь Горечук, владеющий автомастерской в Барнауле.

"Для меня налог на мою недвижимость одномоментно вырос с 16 до 110 тысяч рублей. Через суд удалось снизить цену до 42 тысяч, но потом её снова увеличили до 62 тысяч. А ведь кроме имущественного, есть другие налоги. В итоге в год я плачу 82 тысячи рублей: а ведь у меня не торговля, где может быть высокая наценка, а автомастерская. Сильно увеличивать стоимость работ из-за роста налогов и инфляции мы не можем себе позволить. Поэтому бизнес страдает сильно", – говорит Горечук.

По словам предпринимателя, его гаражное помещение фактически приравнено к торговому. Но правом снизить кадастровую стоимость и, соответственно, налоги через суд пользуются далеко не все. Система в целом довольно несовершенна, но любые подвижки в сторону поддержки малого бизнеса, как, например, обнуление налога на имущество, будут очень важны, говорит он.

Шансы на принятие – высоки

Обнуление налога на недвижимость должно в первую очередь поддержать именно малый бизнес. Такие площади – до 500 квадратных метров – используют для работы небольшие предприятия или индивидуальные предприниматели, говорит председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

"Сейчас наше предложение "оцифровывается" и, надеюсь, это удастся сделать быстро. Нужно просчитать, насколько мера поддержки будет эффективной, какое количество предпринимателей она затронет. Кроме того, мы должны понять, как компенсировать выпадающие доходы бюджету Алтайского края", – сказал Семёнов.

Такая форма поддержки бизнеса в Алтайском крае уже обсуждалась, отмечает депутат АКЗС Юрий Матвейко, и отторжения у правительства региона она не вызвала. Однако в конкретные решения предложение не трансформировалось. Сейчас, в связи с трудными для предпринимателей коронавирусными временами, она становится ещё более актуальной. Поэтому необходимо довести идею до реализации.

Шансов на то, что краевые власти примут предложение депутатов, сейчас больше, чем ранее, считает Владимир Семёнов. В предыдущие годы бизнес демонстрировал хорошие темпы прироста налоговых отчислений, поэтому, возможно, идея и не была принята. "В приоритете было наполнение бюджета края, а сейчас уже он пополняется довольно активно из других источников", – говорит он. Но в данный момент речь идёт уже даже не о поддержке, а о спасении бизнеса, уточняет депутат.