Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса

Дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от ковидных ограничений, разработали члены комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму. Они заключаются в обнулении налогов на имущество с недвижимости до 500 квадратных метров, сообщил amic.ru председатель комитета Владимир Семёнов. По словам депутата, в некоторых регионах уже принято аналогичное решение.
"Мы обсудили нашу инициативу по поддержке малого бизнеса вместе с комитетом АКЗС по бюджету, бизнес-омбудсменом в Алтайском крае, представителями Минфина и Минэкономразвития региона, а также бизнес-объединениями. Введение необлагаемой площади помещения, которое предприниматель использует для своей деятельности, может быть наиболее эффективной мерой из тех, что можно ввести на уровне региона", – сказал Семёнов.
Сейчас, говорит председатель комитета, депутаты совместно с региональными ведомствами анализируют, какую сумму может недополучить бюджет Алтайского края, если предложение будет принято. Также идёт подсчёт, какого количества предпринимателей может коснуться новая льгота.
"Стоит понимать, что фактически благополучателей льготы будет больше, чем как таковых субъектов бизнеса. Мы рассчитываем, что предприниматель, в свою очередь, может снизить плату за свои площади для арендаторов. Также это должны почувствовать и члены семей предпринимателей. Таким образом, налоговая льгота будет иметь мультипликативный эффект", – говорит Семёнов.
Как это работает?
Предложение комитета предполагает нулевую ставку по налогу на имущество для бизнеса (а конкретно – недвижимость). Если площадь недвижимости составляет до 500 квадратных метров, то предприниматель не будет платить налог на неё. Если больше – тогда платить придётся только за превышающую этот порог площадь.
Сейчас в Алтайском крае ставка по имущественному налогу для бизнеса составляет 2% от стоимости недвижимости. Таким образом, если предприниматель владеет торговой или производственной площадью стоимостью 10 млн, то он должен платить за нее 200 тысяч рублей в год.
Налоговая нагрузка для предпринимателей по этому налогу периодически существенно увеличивается из-за изменения методики исчисления. Каждый год краевые власти пополняют реестр объектов недвижимости, налог на которые рассчитывается по кадастровой стоимости, а не инвентаризационной. Последняя, как правило, намного ниже: она учитывает только площадь и состояние объекта – то есть фактически лишь стоимость стройматериалов с поправкой на износ. Кадастровая же учитывает ещё и цену аналогичных объектов на рынке региона.
Налоги растут в разы
У исчисления налога по кадастровой стоимости есть существенные недостатки. Она является усреднённой по конкретной территории, из-за чего, например, кадастровая цена здания на красной линии в центре города может быть примерно такой же, как у аналогичного объекта на окраине. Но доход эти коммерческие площади приносят абсолютно разный. А значит, условный предприниматель с торговой площадью в промзоне будет отдавать государству существенно большую сумму от своих доходов, чем бизнесмен с похожей площадью в центре Барнаула.
Из-за перехода на исчисление налога по кадастровой стоимости, налог на имущество у отдельных субъектов бизнеса может увеличиваться в разы, говорит председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.
"Некоторые предприниматели в ноябре 2021 года получили квитанции на оплату налога, по которой им нужно заплатить в два-пять или даже десять раз больше. Для многих это стало большой неожиданностью, из-за которой под угрозой оказалось само существование бизнеса. Особенно это ощутимо в период пандемии", – говорит председатель союза предпринимателей.
Кроме того, уточняет Юрий Фриц, в крае установлена максимально возможная ставка налога, которую даёт Налоговый кодекс РФ, – 2%. В Москве и Московской области, например, она составляет 1,7%. Впрочем, правом установить максимальную ставку воспользовались большинство регионов.
Важная поддержка
Предприниматели вынуждены снижать стоимость своей недвижимости через суд. И часто это получается, но, конечно, предполагает затраты на адвокатов и на процесс в целом, говорит предприниматель Игорь Горечук, владеющий автомастерской в Барнауле.
"Для меня налог на мою недвижимость одномоментно вырос с 16 до 110 тысяч рублей. Через суд удалось снизить цену до 42 тысяч, но потом её снова увеличили до 62 тысяч. А ведь кроме имущественного, есть другие налоги. В итоге в год я плачу 82 тысячи рублей: а ведь у меня не торговля, где может быть высокая наценка, а автомастерская. Сильно увеличивать стоимость работ из-за роста налогов и инфляции мы не можем себе позволить. Поэтому бизнес страдает сильно", – говорит Горечук.
По словам предпринимателя, его гаражное помещение фактически приравнено к торговому. Но правом снизить кадастровую стоимость и, соответственно, налоги через суд пользуются далеко не все. Система в целом довольно несовершенна, но любые подвижки в сторону поддержки малого бизнеса, как, например, обнуление налога на имущество, будут очень важны, говорит он.
Шансы на принятие – высоки
Обнуление налога на недвижимость должно в первую очередь поддержать именно малый бизнес. Такие площади – до 500 квадратных метров – используют для работы небольшие предприятия или индивидуальные предприниматели, говорит председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.
"Сейчас наше предложение "оцифровывается" и, надеюсь, это удастся сделать быстро. Нужно просчитать, насколько мера поддержки будет эффективной, какое количество предпринимателей она затронет. Кроме того, мы должны понять, как компенсировать выпадающие доходы бюджету Алтайского края", – сказал Семёнов.
Такая форма поддержки бизнеса в Алтайском крае уже обсуждалась, отмечает депутат АКЗС Юрий Матвейко, и отторжения у правительства региона она не вызвала. Однако в конкретные решения предложение не трансформировалось. Сейчас, в связи с трудными для предпринимателей коронавирусными временами, она становится ещё более актуальной. Поэтому необходимо довести идею до реализации.
Шансов на то, что краевые власти примут предложение депутатов, сейчас больше, чем ранее, считает Владимир Семёнов. В предыдущие годы бизнес демонстрировал хорошие темпы прироста налоговых отчислений, поэтому, возможно, идея и не была принята. "В приоритете было наполнение бюджета края, а сейчас уже он пополняется довольно активно из других источников", – говорит он. Но в данный момент речь идёт уже даже не о поддержке, а о спасении бизнеса, уточняет депутат.
Комментарии
Обратите внимание на сельхозпроизводителей!
Малый бизнес не имеет таких площадей! Это поддержка жуликов которые наворованные деньги вложили в торговые центры.
23.12.2021 07:13
- гость
где вы видели ТЦ до 500м2
Конечно, сделали налог на недвижимость в крае самый высокий в сибире, а теперь малому бизнесу конфетки замутить решили за счёт нищего народишко, малацы.
афигеть!
давайте кратко о критериях малого бизнеса в РФ:
1. доходы за год по правилам налогового учёта не превышают:
120 млн рублей — для микропредприятий;
800 млн рублей — для малых предприятий;
2 млрд рублей — для средних предприятий
2. предельное значение среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год:
15 человек — для микропредприятий;
16–100 человек — для малых предприятий;
101–250 человек — для средних предприятий
как видите, это далеко не ипэшники, торгующие носками, труселями и газетами.
предлагаю Прокуратуре и Следственному комитету разобраться с теми, кто внес это предложение и с теми, кто проголосует "за".
так же, предлагаю депутатам АКЗС публично ответить на простой вопрос: почему простые люди, по 20 лет горбатившиеся на ипотеку, чтобы купить единственное жилье, должны платить налог на имущество, а "малый бизнес до 500 кв.м", в большинстве своем сдающий в аренду эти самые 500 метров, должен быть освобожден от налогов?
я мелкий предприниматель из села. у меня ставка налога на мой маленький магазинчик 80 кв. максимальная, т.е. 2%. что больше даже больше чем в Москве и Московской области. а сам налог составляет почти мой доход за целый месяц работы магазина.
о чем думает местная власть ХЗ.
23.12.2021 09:26
- гость -
Это значит что ваш бизнес нерентабельный, его надо закрыть ( и уйти работать на более рентабельную работу) или переформатировать
И почему за чей то счет должны поддерживаться малорентабельные ИП? У нас ведь рынок!
И получается что рабочие на заводе платят больше налогов чем всякого рода ИП.
23.12.2021 09:26
- гость -
Это значит что ваш бизнес нерентабельный, его надо закрыть ( и уйти работать на более рентабельную работу) или переформатировать
а вы думаете в селе есть работа?
или нужно переехать в город, взять ипотеку и стат вашим конкурентом за рабочее место в городе?
23.12.2021 09:26
- гость -
я мелкий предприниматель из села. у меня ставка налога на мой маленький магазинчик 80 кв. максимальная, т.е. 2%. что больше даже больше чем в Москве и Московской области. а сам налог составляет почти мой доход за целый месяц работы магазина.
о чем думает местная власть ХЗ.
они думают как угробить весь бизнес и разгнать народ с земель местных под предлогом благоденствия
Вот именно , что большинство чиновников и не понимает , что такое малый бизнес и зачем он.
Малый бизнес решает две задачи:
1. Он снимает с государства обязанность содержать человека, организовывать рабочее место, платить социалку, оплачивать мед страховку и т.д.
То есть, государство не зарабатывать должно на нем , а не тратить на человека...
2. Малый бизнес в очень конкурентной среде организует услуги и производит товары , которыми не будут заниматься государство и крупный бизнес из-за малого дохода и несоизмеримых орг затрат....
И главная задача государства здесь не убить и не мешать .....
И в догонку....одним из самых успешных руководителей, при котором расцвел малый бизнес был....И В Сталин. Когда надо было накормить страну после войны , он дал свободу артелям и кооперативам (кому интересно почитайте как это было). И это дало огромный рост производительности. Ключевым было участие собственника артели в работе!
Ну бизнес должен приносить прибыль. Если бизнес не приносит прибыль - то нафиг тогда его содержать.
Вы правы. Но только бизнес должен приносить прибыль владельцу, а не государству, которое дерёт три шкуры с владельца. Отсюда и рост цен.