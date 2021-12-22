Ряд СМИ сообщили со ссылкой на Пенсионный фонд, что после Нового года некоторых россиян ждёт сюрприз, якобы семьи с детьми получат новые выплаты почти в размере 11 тысяч рублей. В алтайском ПФР ответили, что это не соответствует действительности и разъяснили ситуацию.

Никакая новая выплата не вводится, а был увеличен в 2021 году размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй ребёнок, сообщила начальник отдела организации социальных выплат Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Алтайскому краю Яна Позднякова. При этом она отметила, что эта выплата касается тех семей, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В Алтайском крае в 2021 году эта сумма составляет 22 380 руб., а размер ежемесячной выплаты из средств МСК – 10 611 руб.

Также она напомнила, что в 2021 году материнский капитал в России проиндексирован на 3,7% с учётом темпа роста инфляции. Таким образом, семьи, в которых родился первый ребёнок, имеют право на капитал в сумме 483,9 тыс. руб., а за рождение второго ребёнка им доплатят 155,5 тыс. руб. Если же у семьи ранее не возникало права на маткапитал, то в случае появления второго или последующих детей владелец МСК получит 639,4 тыс. руб.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому в начале следующего года маткапитал будет индексирован согласно фактической инфляции.