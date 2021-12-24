Путешествуй безопасно: как купить билет на пригородный поезд онлайн или через терминал

Любое путешествие, в том числе и по родному краю, должно быть безопасным. Во время пандемии очень важно не просто соблюдать гигиену рук, но и минимизировать их контакт с поверхностями, и особенно – с другими руками.

Поэтому на крупных алтайских железнодорожных станциях установили билетопечатающие терминалы. С их помощью пассажиры могут самостоятельно оформить билет на пригородный поезд, выбрав удобный способ оплаты проезда. На станциях с массовым пассажиропотоком также установлены терминалы, которые принимают только безналичную оплату.

Оформить билет на пригородные поезда без предоставления мест можно в мобильных приложениях "Алтай-Пригород" и "РЖД Пассажирам". К оформлению доступны "полные", "детские", "студенческие" и "школьные" билеты. В приложении "Алтай-Пригород" также можно оформить билеты по электронным транспортным требованиям ОАО "РЖД", а ещё – оплатить услуги за провоз домашних животных, ручной клади, велосипедов.

Пассажиры скорых пригородных поездов "Калина красная" и "Восток" сообщением Барнаул – Бийск могут купить билеты на веб-портале ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД" Пассажирам". К оформлению доступны билеты за полную стоимость и по детскому тарифу.

Для безопасности пассажиров во всех поездах пригородного сообщения соблюдают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток и соблюдения социальной дистанции. Перед отправлением в каждый рейс вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами. Сотрудники работают в масках и перчатках.

В билетных кассах билеты продают только при наличии у пассажиров масок. На территории перед пригородными билетными кассами нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, в вокзальных комплексах установлены диспенсеры с антисептическими составами для обработки рук. На секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров.

Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах АО "Алтай-Пригород", по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.