Какие фильмы посмотреть перед Новым годом, чтобы создать праздничное настроение

Сесть на диван с кружкой чая и устроить марафон рождественских или новогодних фильмов – отличный способ проникнуться праздничным настроением. Мы собрали лучшие рождественские фильмы, которые стоит посмотреть на этих праздниках.

"Крепкий орешек"

Главный рождественский боевик в истории кино. Брюс Уиллис спасает заложников, мирится с женой и скидывает профессора Снегга с небоскрёба.

"Гремлины"

Великолепный ужастик Стивена Спилберга о милом и пушистом животном, которого нельзя мочить и кормить после полуночи. Одновременно страшно и смешно.

"Бэтмен возвращается"

Тим Бертон снял самый новогодний фильм о супергероях. В кадре идёт снег, а Бэтмен и Женщина-кошка заменят вам Деда Мороза и Снегурочку.

"Реальная любовь"

Эту романтическую комедию Ричарда Кёртиса со звёздным актёрским ансамблем одинаково любят одни и ненавидят другие зрители. Уверены, что вы хоть раз в жизни смотрели этот фильм, где даже премьер-министр Великобритании готов поссориться с президентом США из-за миленькой секретарши. Такое произойти может только в кино.

"Гарри Поттер"

Франшиза о волшебном мире почему-то ассоциируется с Новым годом в основном только у российских зрителей. Однако праздник в картинах о Гарри Поттере – очень важная сюжетная часть. В каждой серии происходит рождественский балл, после которого ученики Хогвартса отправляются на зимние каникулы.

"Фанни и Александра"

Великий фильм шведского гения Ингмара Бергмана. В нём показывается жизнь огромной сложноустроенной семьи и победа добра над злом. Всё, конечно же, происходит на Рождество.

"Санта на продажу"

Очаровательная финская комедия и одновременно фильм ужасов о том, как далеко в заснеженных горах Лапландии, в ущелье на глубине 486 метров обнаружили находку, надёжно укрытую от всех. История о том, что иногда не нужно будить Санта-Клауса, иначе он отгрызёт тебе голову.

"Один дома"

Несмотря на то, что первый фильм "Один дома" вышел ещё в 1990 году, до сих пор без него не обходится ни один зимний праздник. Безумно смешная семейная комедия сразу покорила мир. В России эту картину считают одной из самых новогодних, но вторая часть – "Затерянный в Нью-Йорке" – ничем не хуже.

"Ирония судьбы, или С лёгким паром"

Эльдар Рязанов снял народный хит, под который уже много десятилетий россияне наряжают ёлку или нарезают праздничные салатики. Под обаянием этой картины невозможно устоять. Даже если вам не нравится смотреть на пьяных людей в кадре и вы невольно симпатизируете Ипполиту.

"Как Гринч украл Рождество"

История о том, как зелёный мохнатый Гринч ненавидит Рождество и пытается похитить праздник у целого города. Что может быть ещё более странного?

"Полярный экспресс"

Малоизвестный фильм классика голливудского кино Роберта Земекиса – автора трилогии "Назад в будущее". По сюжету маленький мальчик путешествует на сказочном поезде, где его ждут приключения. Помогает в этом ему – Том Хэнкс. Идеальный фильм на праздничные выходные.