61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем

61 житель Турции погиб из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщает Haberturk. Летальные случаи зафиксированы сразу в 17 городах страны.
Первые случаи отравления произошли ещё 10 декабря. За последнюю неделю к медикам в городе Орду – на севере страны – обратились ещё шестеро пострадавших. Погибли два пациента. Стамбул установил печальный рекорд: там за последние 10 дней умерло 30 человек.
Силовики уже задержали пятерых подозреваемых и продолжают проверки из-за распространения поддельного алкоголя.
Напомним, в августе трое жителей Алтайского края умерли из-за отравления палёным коньяком.
Комментарии
Весь мир химичит.Время такое. Только самогон. С наступающим. Берегите себя.
Съездить в дурпоход в Турцию , что бы сдохнуть .Хороший вариант .Все в Турцию .Ура.
Купил на днях виски вроде по цены импорт. Однако на бутылке две акцизные марки. Одна 50р ,вторая 150р. Зачем две марки .или уже контроль за алкоголем закончен.
22.12.2021 15:48
- гость -
Одна 50р ,вторая 150р. Зачем две марки .или уже контроль за алкоголем закончен.
Читал материал, что 30% коньяка в стране - подделка. И это после 10 лет работы ЕГАИС и битья кулаком в грудь что наведутся порядки
Получается маркировка просто афера и рост цены продукта.
"Напомним, в августе трое жителей Алтайского края умерли из-за отравления палёным коньяком. "
Вот эти приписки всегда удивляют. Какая связь-то? Отметим, напомним, ранее писали...