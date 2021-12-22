61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем

61 житель Турции погиб из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщает Haberturk. Летальные случаи зафиксированы сразу в 17 городах страны.

Первые случаи отравления произошли ещё 10 декабря. За последнюю неделю к медикам в городе Орду – на севере страны – обратились ещё шестеро пострадавших. Погибли два пациента. Стамбул установил печальный рекорд: там за последние 10 дней умерло 30 человек.

Силовики уже задержали пятерых подозреваемых и продолжают проверки из-за распространения поддельного алкоголя.

Напомним, в августе трое жителей Алтайского края умерли из-за отравления палёным коньяком.