Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков уволился по собственному желанию, сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Этот пост временно займёт второй заместитель – Роман Тасюк. Будущее Бутакова пока неизвестно, однако сообщается, что он больше не хочет работать на муниципальных должностях.
Напомним, Владимир Бутаков был зампредом комитета с февраля 2019 года. Ранее он был главой муниципального казённого учреждения "Архитектура города Барнаула", подведомственного администрации города.
До 2016 года работал главным архитектором проектов в мастерской "Градо" под руководством Виктора Четошникова, ныне главного архитектора Алтайского края. В последние годы также был одним из заместителей председателя градостроительного совета.
Ранее администрация Барнаула опровергла сообщения об увольнении вице-мэра Еремеева. 19 декабря два Telegram-канала с разницей в несколько часов опубликовали информацию о том, что чиновник якобы забрал все вещи из своего кабинета и уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Комментарии
У Бутакова совсем иная репутация, чем у его начальника.
По барабану франки и бутаковы с бессарабовами и прочее
а через месяц статью пришьют за взятки или еще что-нибудь