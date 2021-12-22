Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков уволился по собственному желанию, сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Этот пост временно займёт второй заместитель – Роман Тасюк. Будущее Бутакова пока неизвестно, однако сообщается, что он больше не хочет работать на муниципальных должностях.

Напомним, Владимир Бутаков был зампредом комитета с февраля 2019 года. Ранее он был главой муниципального казённого учреждения "Архитектура города Барнаула", подведомственного администрации города.

До 2016 года работал главным архитектором проектов в мастерской "Градо" под руководством Виктора Четошникова, ныне главного архитектора Алтайского края. В последние годы также был одним из заместителей председателя градостроительного совета.

Ранее администрация Барнаула опровергла сообщения об увольнении вице-мэра Еремеева. 19 декабря два Telegram-канала с разницей в несколько часов опубликовали информацию о том, что чиновник якобы забрал все вещи из своего кабинета и уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.