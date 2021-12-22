Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике

Уроженец Барнаула Олег Григорьев рассказал, как врач московской клиники требовал у него деньги на операцию. Своей историей мужчина поделился в Instagram.

30-летний горожанин отметил, что у него с детства проблемы с сердцем. Весной 2021 года он получил квоту на операцию в Новосибирске. Однако вскоре мужчина заболел коронавирусом и процедура не состоялась. В сентябре Григорьев переехал в Ростов-на-Дону, заново прошёл обследования и ему предложили поехать на операцию в Москву или Астрахань, и он выбрал Москву.

Мужчина получил квоту на операцию и лечение в федеральной клинике имени Бакулева. Перед этим он пришёл на приём к оперирующему хирургу, который заявил, что постарается сделать пластику клапана сердца, однако уточнил, что есть вероятность в 50%, что она не получится и тогда он поставит механический клапан стоимостью 50 тысяч рублей. При этом деньги за имплант надо было перевести в обход кассы на карту по номеру телефона врача, рассказал уроженец Барнаула.

Однако такой суммы у мужчины не было и он настаивал на бесплатной операции по квоте. Тогда хирург начал убеждать в необходимости установки клапана и предложил найти хотя бы 15 тысяч рублей. При этом его супруге врач назвал минимальную сумму в 25 тысяч.

Перед выпиской Олег Григорьев узнал, что двое из пяти лежавших там пациентов тоже заплатили докторам. При этом сотрудники медучреждения рассказали, что операция целиком проходит по квоте. Мужчина написал заявления в прокуратуру, ФСБ, СК, МВД и Минздрав.

Ранее жительница барнаульского села Лебяжье пожаловалась на отсутствие педиатров в детской поликлинике № 10.