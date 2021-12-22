Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 1020 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 300 269, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых заражений COVID-19 в стране выросло на 25 264 – до 10 292 983. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Санкт-Петербурге (+2166 больных за сутки), Москве (+1904) и Московской области (+1351).

Выздоровел за весь период 9 097 521 человек, в том числе 42 322 – за последние сутки.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что штрафы за отказ от вакцинации введут в том случае, если ситуация с распространением коронавируса станет критической.