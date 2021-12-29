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Крыша едет, дом стоит. Почему рушатся фасады новостроек и как сделать надёжную облицовку

, ИА "Амител"
Применение некоторых современных технологий и стройматериалов – не всегда оправданное решение
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большая часть многоквартирных домов в Алтайском крае построена из силикатного кирпича. Такие дома могут простоять десятки, а то и сотни лет. До сих пор старые добрые "сталинки", возведённые в послевоенные годы, прочно стоят на улицах Барнаула и других российских городов – и ни трещины, ни сколы им не страшны.

И сейчас, по данным Союза строителей, почти 50% многоквартирных домов в Алтайском крае возводят из кирпича. Однако часть застройщиков всё же предпочитают использовать для строительства и отделки более современные, хотя ещё не проверенные временем материалы.

"Во-первых, это трудозатратно – каждый кирпичик раствором намазать, положить. Да и себестоимость такого дома много выше, чем панельного. Тем не менее кирпичные "сталинки" и "брежневки" до сих пор пользуются у людей большим спросом. И строить их продолжают, но меньше, чем панельные, – дороговато", – рассказал заслуженный строитель РФ Юрий Чумерин.  

Виноват сильный ветер

Современные панельные дома требуют обязательной облицовки, на которой некоторые застройщики тоже решают сэкономить. На практике это часто приводит к ЧП. Так, в сентябре этого года на одной из барнаульских новостроек сорвало фасад: отлетел слой штукатурки и утеплителя с 1-го по 12-й этажи. Массивные куски фасада падали рядом с припаркованными автомобилями. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. 

Как выяснилось, при строительстве использовали "мокрые" фасады. Они устроены проще, чем навесные, и состоят из армирующей сетки, штукатурки и краски. Такая конструкция позволяет экономить на отоплении и облицовке, но её может быть недостаточно для эксплуатации здания в суровом сибирском климате.  

Похожая история произошла примерно в это же время в Челябинске. С фасада новостройки отвалился утеплитель и разбил припаркованные во дворе машины. Облицовка рухнула с верхних этажей дома, который сдан три года назад, – в 2019-м. В компании-застройщике происшествие объяснили сильным ветром.

В 2019 году обрушились фасады новостроек в Калининграде. На глазах у прохожих порывы ветра срывали утеплитель со стен вместе со строительной сеткой и штукатуркой. Всё это летело на парковку и придомовую территорию. 

Прочнее металла

Развитие строительной индустрии существенно расширило возможности наружной отделки домов. Но кирпич продолжает прочно занимать лидирующие позиции. Большинство как крупных строительных компаний, так и индивидуальных застройщиков выбирают для себя именно эту технологию – надёжную и проверенную временем.

Основная причина такой популярности – это высокие технические характеристики и качества кирпича. Он надёжен, прочен и устойчив к сложным погодным условиям. Даже фасад, облицованный металлом, вряд ли выдержит конкурентное сравнение с кирпичным по части долговечности, не говоря уже о штукатурке.

Всё потому, что в основе этого материала известь, песок и вода, которые прессуются под большим давлением в гидравлических прессах, а затем проходят автоклавирование в специальных технических резервуарах. Там на кирпич воздействуют высокая температура и атмосферное давление порядка 10 атмосфер. 

Если говорить об эстетике, то визуальная составляющая кирпича, как отделочного материала, также на высоте. Облицовочный кирпич производят разных цветов. На Алтае, например, одной из первых запустила производство цветного силикатного кирпича компания "Стройберг". 

Кирпичик по ГОСТу

У облицовочного кирпича выделяют четыре важнейших показателя качества, которые серьёзный производитель может подтвердить сертификатами соответствия ГОСТу и протоколами лабораторных испытаний. Это прочность, морозостойкость, теплопроводность, водопоглощение.

Например, если кирпич имеет марку прочности М150, это значит, он может выдержать нагрузку не менее 150 кг/см2. Морозостойкость обозначается в документах префиксом F и числовым значением, выражающим количество циклов замораживания и оттаивания, которое должен выдерживать материал. Хорошим показателем морозостойкости будет F75.

Теплопроводность – это количество тепла, которое может провести тот или иной материал за единицу времени. Чем выше цифра, тем тепло отводится лучше. Для облицовочного кирпича показатель должен находиться в пределах 0,4–0,9 Вт/(м*К). Водопоглощение силикатного кирпича должно быть не менее 6%.

Внешняя отделка фасада – одна из важнейших задач при строительстве дома. Силикатный кирпич как облицовочный материал обеспечит комфортную среду в доме и сохранит стены от негативного воздействия погодных условий. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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