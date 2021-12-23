В Новосибирске состоится международная выставка для строителей и дизайнеров

Сибирская строительная неделя состоится с 1 по 4 февраля 2022 года в Новосибирске, МВК "Новосибирск Экспоцентр", в новом формате: Международного форума-выставки строительных, отделочных материалов, оборудования и инженерных систем.
Форум "Сибирь 2030. Строим будущее" объединит актуальные темы в сфере землеустройства, проектирования, ЖКХ, цифровизации, ценообразования, кадрового обеспечения. В программе будут представлены лучшие технологии, практический опыт и тенденции от ведущих экспертов.
В рамках форума в числе многих мероприятий запланированы:
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Совещание министров строительства и ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры субъектов СФО и ДФО, с участием представителей федерального ведомства, которое позволит обозначить острые проблемы строительных и смежных компаний на самом высоком уровне.
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HR-форум Сибири, Урала и Дальнего Востока "НА$ТРОЙ", где будут представлены тренды и практические кейсы по решению кадрового вопроса.
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Бизнес-форум креативных индустрий KreaCollab обозначит актуальные тенденции в градостроительстве для архитекторов, дизайнеров и урбанистов.
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Мастер-школа от лучших практиков-отделочников "Форум мастеров" позволит ознакомиться с самыми актуальными технологиями, техникой, материалами и решениями. Спикеры: С. Гапченко, С. Кодолов. М. Белкин, А. Трегубов, В. Нищерет, Д. Татауров, А. Шайтер.
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Конференция "Маркетинг и продажи" предоставит возможность повысить эффективность продвижения и продаж проектов в сфере строительства.
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Межрегиональный форум "Новые города современной России" и другое.
В форуме-выставке примут участие более 300 ведущих компаний из России, Европы, Китая, Турции, Средней Азии, занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.
Сибирская строительная неделя – место встречи профессионалов, заинтересованных в диалоге и развитии бизнес-проектов и отрасли в целом.
Для того чтобы стать участником Сибирской строительной недели – оставляйте заявку на сайте. Для посещения выставки необходимо получить билет на сайте.
Организатор выставки: ООО "Центр Экспо"
Телефон 8 (383) 363-00-63
info@sibbuilding.ru
sbweek.ru
Комментарии
Вы замечали какой сейчас унылый дизайн делают все поголовно дизайнеры барнаула? И все как будто под копирку. Серые интерьеры, везде плитка с расцветкой типа натурального камня, обои однотонные в тёмных тонах, рейки на стенах у всех, мебель без ручек, тоже обязательно серая или на крайний случай белая.
У меня работа дизайнера ассоциируется с оригинальностью. А сейчас дизайнер заходит в новостройку и один и тот же интерьер продаёт всем подряд, но деньги берёт как будто поработал на славу. Зато мебельщики любят с дизайнерами работать нашими, никакого эксклюзива - практически массовое производство)))
23.12.2021 11:13
- гость -
"...работа дизайнера ассоциируется с оригинальностью"
Стоимость квартир и естественно допуслуг так выросла, что не до "излишеств" ...
"
А пеpвый кpичал: Hам откpыта доpога
Hа много, на много лет.
Втоpой отвечал: Hе так yж и много –
Все дело в цене на билет."