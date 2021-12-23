В Новосибирске состоится международная выставка для строителей и дизайнеров

Сибирская строительная неделя состоится с 1 по 4 февраля 2022 года в Новосибирске, МВК "Новосибирск Экспоцентр", в новом формате: Международного форума-выставки строительных, отделочных материалов, оборудования и инженерных систем.

Форум "Сибирь 2030. Строим будущее" объединит актуальные темы в сфере землеустройства, проектирования, ЖКХ, цифровизации, ценообразования, кадрового обеспечения. В программе будут представлены лучшие технологии, практический опыт и тенденции от ведущих экспертов.

В рамках форума в числе многих мероприятий запланированы:

Совещание министров строительства и ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры субъектов СФО и ДФО, с участием представителей федерального ведомства, которое позволит обозначить острые проблемы строительных и смежных компаний на самом высоком уровне.

HR-форум Сибири, Урала и Дальнего Востока "НА$ТРОЙ" , где будут представлены тренды и практические кейсы по решению кадрового вопроса.

Бизнес-форум креативных индустрий KreaCollab обозначит актуальные тенденции в градостроительстве для архитекторов, дизайнеров и урбанистов.

Мастер-школа от лучших практиков-отделочников "Форум мастеров" позволит ознакомиться с самыми актуальными технологиями, техникой, материалами и решениями. Спикеры: С. Гапченко, С. Кодолов. М. Белкин, А. Трегубов, В. Нищерет, Д. Татауров, А. Шайтер.

Конференция "Маркетинг и продажи" предоставит возможность повысить эффективность продвижения и продаж проектов в сфере строительства.

Межрегиональный форум "Новые города современной России" и другое.

В форуме-выставке примут участие более 300 ведущих компаний из России, Европы, Китая, Турции, Средней Азии, занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

Сибирская строительная неделя – место встречи профессионалов, заинтересованных в диалоге и развитии бизнес-проектов и отрасли в целом.

Для того чтобы стать участником Сибирской строительной недели – оставляйте заявку на сайте . Для посещения выставки необходимо получить билет на сайте.