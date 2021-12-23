Выбор подарка – дело непростое, особенно в Новый год. Часто мы недостаточно хорошо знаем человека, чтобы подарок попал прямо "в яблочко". Но приятный и нескучный презент может быть универсальным (и недорогим). Мы за то, чтобы подарок приносил только искренние приятные эмоции. Собрали несколько идей для новогоднего презента.

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