Выбор подарка – дело непростое, особенно в Новый год. Часто мы недостаточно хорошо знаем человека, чтобы подарок попал прямо "в яблочко". Но приятный и нескучный презент может быть универсальным (и недорогим). Мы за то, чтобы подарок приносил только искренние приятные эмоции. Собрали несколько идей для новогоднего презента.
- Носки с весёлым принтом актуальны всегда и для всех. Даже если ваш коллега или друг соблюдает только строгий дресс-код, думаем, он оценит.
- Расслабляющие бомбочки для ванны и ароматические масла. Дамы и джентльмены (долой стереотипы) должны оценить. Год выдался непростой.
- Антистресс-игрушка. Если вдруг начальник накричал, будет кому за это помять бока. Эта игрушка для того и создана, никакого насилия.
- Увлажнитель воздуха. Зимой мы часто страдаем от нехватки влаги. Хороший способ её восполнить.
- Плед. Пригодится всегда и везде.
- Экоподарки. Следуя набирающему популярность тренду на экологичность, можно подарить своим сотрудникам холщовые шоперы и блокноты с ручками из переработанных материалов.
- Подставка под телефон. Во время ZOOM-созвонов и удалённой работы актуально как никогда.
- Набор разных сладостей. Перенесите своего друга в детство (если нет, конечно, никаких противопоказаний).
- Цветок в горшке. Питомец, за которым может ухаживать каждый.
- Набор чаев. Приятный, универсальный и ароматный подарок.
- Головоломка или пазл. Для тех, кто всегда в поисках чего-то нового.
- Керамические камни для охлаждения напитков. Многоразовый лёд, который пригодится и зимой, и летом.
- Пылесос для клавиатуры. Точно понравится. Можете потом сами взять "в аренду".
- Милая диванная подушка. Станет украшением интерьера или местом отдыха, например, домашнего кота.
- Подарочный сертификат в магазин или салон услуг. А почему бы и нет?
- Гирлянда на окно или на ёлку. Красиво и радостно будет всем.
- Смешные медицинские маски для лица. Пандемия, к сожалению, пока не закончилась, но это не значит, что нужно грустить.
- Портативная USB-колонка. Устроить вечеринку в любом месте и в любое время. Но в рамках закона.
- Массажёр для головы и спины. Повторимся, год выдался непростым.
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