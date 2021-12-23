В ВОЗ спрогнозировали дальнейшую ситуацию с коронавирусом в мире

Коронавирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным, однако это не значит, что он будет не опасным. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передаёт РИА Новости.

"Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищённого населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении", – пояснила специалист во время брифинга.

При этом Керкхове отметила, что мир ещё находится в середине пандемии и переход к эндемической ситуации случится не скоро. В ВОЗ ожидают, что ковид будет и дальше меняться, чтобы в какой-то момент, вероятно, стать сезонным явлением.

По последним данным статистического сайта Worldometer, в мире зафиксировали 276,9 млн случаев коронавируса и свыше 5,3 млн смертей. Антилидерами по числу заболевших остаются США (52,2 млн человек), Индия (34,7 млн) и Бразилия (22,2 млн).