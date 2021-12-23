Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"

Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19" ("Малая интерферирующая РНК"). Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.

Особенностью лекарственного средства является то, что оно работает на генном уровне, а именно, избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.

Отмечается также, что "МИР 19" разработан на базе платформы по созданию препаратов, функционирующих на основе механизма интерференции РНК.

Пока предполагается, что лекарство будет использоваться в стационарах, но позднее его планируют вывести на рынок и продавать в аптеках.

Ранее сообщалось, что в испытаниях назальной вакцины против коронавируса приняли участие маленькие дети.