Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"

Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19" ("Малая интерферирующая РНК"). Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.
Особенностью лекарственного средства является то, что оно работает на генном уровне, а именно, избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.
Отмечается также, что "МИР 19" разработан на базе платформы по созданию препаратов, функционирующих на основе механизма интерференции РНК.
Пока предполагается, что лекарство будет использоваться в стационарах, но позднее его планируют вывести на рынок и продавать в аптеках.
Ранее сообщалось, что в испытаниях назальной вакцины против коронавируса приняли участие маленькие дети.
Комментарии
Знаний и опыта достаточно чтобы с геномами опыты ставить на людях???
У таких игр может быть очень печальный конец.
как с антивирусами придумали вирусы для пк, тут идут по такой же цепочке ковид и затем борьба с ним и опа и кто то тоже милиардер
в связи с этой новостью рухнул доступ к реестру лекарственных препаратов?)
а вообще, я рада, что идут разработки именно лекарства, а не вакцины. если это сработает- отлично!
23.12.2021 09:22
- гость -
а ваших "знаний и опыта" достаточно, чтобы сомневаться?
на основе арбидола сделали?
10:07
Нет, на основе твоей спинно-мозговой жидкости.
23.12.2021 10:33
дэд марос
Ну вот, теперь такие, как вы, можете не только ревакцинироваться каждый месяц но еще и подышать между делом.
у нас вроде ГМО запрещены, или нет?
Его цена 1000000000тыс руб
23.12.2021 09:47
гостья
а ваших "знаний и опыта" достаточно, чтобы сомневаться?
представте себе что да. На днях в воз усомнились в необходимости 3 укола для молодежи,
ну показалось им что вреден он может быть.
а я об этом писал давно, как впрочем и о прививках в целом.