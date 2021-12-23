Предприниматель Ленор Филимонов, который является владельцем первой барнаульской платной горки, рассказал о том, за что с посетителей берут деньги. Его слова передаёт "КП".

По словам бизнесмена, говорить о том, что деньги берут за катание на горке, неправильно. Он пояснил, что, согласно новым правилам, использовать картонки или куски линолеума для катания нельзя. Единственный допустимый снаряд – тюбинг, за аренду которого с посетителей и берут деньги. Но для тех, кто придёт со своими "ватрушками", катание будет бесплатным.

Филимонов подчеркнул, что он и сам не в восторге от нового ГОСТа, а также добавил, что планы построить горку появились ещё до того, как стало известно, что на площади Сахарова подобных развлечений не будет.

Напомним, платная горка открылась в парке "Центральный". За 30 минут развлечения придётся заплатить 100 рублей.