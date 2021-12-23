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Новости

Владелец первой платной горки в Барнауле рассказал, за что с посетителей берут деньги

, ИА "Амител"
Из-за новых правил использовать для катания можно только тюбинги, которые и дают в аренду
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Предприниматель Ленор Филимонов, который является владельцем первой барнаульской платной горки, рассказал о том, за что с посетителей берут деньги. Его слова передаёт "КП".

По словам бизнесмена, говорить о том, что деньги берут за катание на горке, неправильно. Он пояснил, что, согласно новым правилам, использовать картонки или куски линолеума для катания нельзя. Единственный допустимый снаряд – тюбинг, за аренду которого с посетителей и берут деньги. Но для тех, кто придёт со своими "ватрушками", катание будет бесплатным.

Филимонов подчеркнул, что он и сам не в восторге от нового ГОСТа, а также добавил, что планы построить горку появились ещё до того, как стало известно, что на площади Сахарова подобных развлечений не будет.

Напомним, платная горка открылась в парке "Центральный". За 30 минут развлечения придётся заплатить 100 рублей.

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

23.12.2021 09:29
гость

предприниматель фигов. барыга.

23.12.2021 09:33
- гость -

Нормальный парень. Хоть что то сделал.

23.12.2021 09:33
- гость -

А если со своей ватрушкой?

23.12.2021 09:35
гостья

предприниматель, да, барыга. а тюбинги- это страшная неуправляемая штука! нас с ребенком зашивали после катания с почти пологой горки.

23.12.2021 09:36
- гость -

23.12.2021 09:33
- гость -
А если со своей ватрушкой?

по всей видимости нельзя, иначе придется говорить, что берут деньги за осмотр тюбинга и его сертификацию

23.12.2021 09:37
гостья

23.12.2021 09:33
- гость -
Нормальный парень. Хоть что то сделал.

барыга, перелогинься!

23.12.2021 09:39
Митенька ржевский

До сих пор не понимаю, как это мы при СССРе выжили- и на ногах с горок катались, и по стройкам шарились, и с забора в сугроб сальто делали... Видимо, в те времена чиновники тихонько вредили, не выдумывали новых ГОСТов для горок, в надежде, что мы все поубиваемся сами... А мы взяли да не убились, а выросли крепкими, здоровыми и выносливыми, в отличие от нынешних школьников, внешне напоминающих говорящую ветчину...

23.12.2021 09:48
- гость -


23.12.2021 09:33
- гость -
------------------------
Новочть читать пробовали?
"Но для тех, кто придёт со своими "ватрушками", катание будет бесплатным."

23.12.2021 09:50
Гость

Катаясь на ватрушке можно голову свернуть на любой горке, сертифицирована она или нет, и считаю делать платный аттракцион в Центральном парке это ни к чему, делайте платно за городом, ещё где то, но не на центральных елках

23.12.2021 09:52
- гость -

Митеньке ржевскому-да,выросли и написали эти ГОСТы и эти законы

23.12.2021 09:59
Гость

Если на ребёнка не можете потратить 200руб, зачем вы его рожали? Ещё и оскорбляете тут предпринимателя... А вы кто? Сказала бы я, но и так блокируют каждый день. Сами догадайтесь...

23.12.2021 10:22
- гость -

Всё ниже и ниже опускаемся на мутное и вязкое дно капитализма...

23.12.2021 10:23
Гость

09:59 хозяин горки?

23.12.2021 10:28
Митенька ржевский

23.12.2021 09:52
- гость -
Митеньке ржевскому-да,выросли и написали эти ГОСТы и эти законы
***
Да нет, это уже не мы, это дети 90-х трудятся, скрипят клавиатурами...

23.12.2021 10:34
- гость -

Ледяные горки никто сертифицировать не обязывал, только деревянные и железные.
А барыги были всегда, твари готовые нажиться даже на воздухе для детей.
А вот кто пролоббировал интересы этих барыг и запретил вообще все горки - остается вопросом. Чтоб вам икнулось хорошенько.

23.12.2021 10:38
- гость -

Зачем оскорблять предпринимателя? Он построил горку и получил все разрешительные документы на свои деньги. Те, кто приходит со своей "ватрушкой" катаются бесплатно.
За 100 рублей берете в аренду его личные "ватрушки". Он вам еще и "ватрушки" бесплатно должен предоставлять, чтобы ваше чадо покаталось?

23.12.2021 10:39
- гость -

В детстве едешь на большую горку и по сторонам зыришь - картонку прихватить. Неужели и в деревнях такой же маразм и горок не осталось?

23.12.2021 10:43
дэд марос

Дедушка считает, что брать деньги за покататься с горки - это жлобство.
Паренёк решил не жестить и берет деньги типа только за прокат инвентаря. В таком ракурсе это приемлемо. Но по уму, рядом с платной горкой должна быть и бесплатная, должен быть выбор для ребятишек. Очень некрасиво обламывать ребёнка, если у его родителей нет денег. С родителям отдельный вопрос - но как может рука подняться не пустить ребёнка на горку спрашивая у него - а ты заплатил?

23.12.2021 10:44
- гость -

За краевой Администрацией есть склоны.
На них можно кататься???

23.12.2021 10:45
- гость -

Нормальная горка! Со всех сторон есть ограждения, чтоб ребёнок не упал с высоты. Сейчас объясню. Вы не равняйте нас, выросших в СССР и нынешних детей. Мы уважали друг друга, на горках сильно не толкались, младших пропускали, могли посторониться. Не скажу что ходили вдоль горки с картонкой в руке размеренно и чинно. Бежали на следующий круг, но видели, что сбоку происходит и не наглели. А что сейчас?!!! Эти дети видят только себя. Он или она идёт с огромной ватрушкой распихивая всех вокруг, не глядя, кто рядом малыш ли сверстник, некоторые недоумки тащатся на горку с железными санками (современными, крутыми естественно). Большие дети прутся на горку для малышей, потому что там свободнее. И их нисколько не смущает, что горка маленькая, что дети кругом маленькие. Младший когда рос, всегда были переживания, что какой-нибудь "конь" тупо вытолкнет ребёнка с верхней площадки горки, и он сломает себе шею, падая сверху. Так что сами до этого докатились! Культура на самом дне, а от этого новые условия.

23.12.2021 10:47
Гость

Ну так то 200 руб за час, а дети на горке днями пропадают, да плюс каникулы, это сколько надо заплатить? А если детей трое, вообще тема неприятна

23.12.2021 10:47
- гость -

За краевой Администрацией есть склоны.
На них можно кататься???

можно, но там элитные склоны и ценник будет больше и без ватрушки

23.12.2021 10:48
- гость -


23.12.2021 10:43
дэд марос
В каждом дворе есть горка, сертифицированная, на которой можно кататься без ватрушек.

23.12.2021 11:00
- гость -


23.12.2021 09:39
Митенька ржевский
Это называется узкий кругозор. Мы баллоны газовые в костер бросали. Убитых я не видел. Следовательно делаем вывод, что это абсолютно безопасно? А чиновники вредят придумывая различные ухищрения что бы ограничить это.
На самом деле, сходите на кладбище, посмотрите, сколько маленьких детей с фотографий улыбаются. Часть из ник погибли на горках и санках, к сожалению...

23.12.2021 11:01
гость


23.12.2021 10:34
- гость -

твари готовые нажиться даже на воздухе для детей.
__________________________
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23.12.2021 11:14
Гость

Горки во дворах опасны все тем же, что машинами заставлены же вашими, раньше двор был свободен катись куда хочешь, сейчас бензин вокруг на снегу и машины

23.12.2021 11:23
- гость -

23.12.2021 11:00
- гость -
Горка это как вакцина, она тренирует у детей отношение к опасности.

23.12.2021 11:36
- гость -

" использовать картонки или куски линолеума для катания нельзя" - кто пустил неженок принимать законы, мы на дверцах от холодильника катались и никто даже царапин нет получал

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