Представители СМИ-иноагентов смогут принять участие в пресс-конференции и задать вопрос президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря", – заявил Песков.

Он также добавил, что аккредитацию на пресс-конференцию получил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря. Мероприятие начнётся в 12:00 по московскому времени в эфире сразу нескольких центральных телеканалов, крупных интернет-СМИ и некоторых радиостанций.