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Новости

Представители СМИ-иноагентов аккредитованы на пресс-конференцию с Путиным

, ИА "Амител"
Задать вопрос президенту смогут не только иноагенты, но и украинские журналисты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Представители СМИ-иноагентов смогут принять участие в пресс-конференции и задать вопрос президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря", – заявил Песков.

Он также добавил, что аккредитацию на пресс-конференцию получил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря. Мероприятие начнётся в 12:00 по московскому времени в эфире сразу нескольких центральных телеканалов, крупных интернет-СМИ и некоторых радиостанций.

Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

23.12.2021 10:44
- гость -

этот цымбалюк называет русских лишнехромосомными
и путин и песков и миллионы зрителей российского телевидения сегодня будут внимательно выслушивать мудрого украинца...

23.12.2021 10:51
Гость

23.12.2021 10:44
- гость -

И это правильно - у нас не затыкают ртов, как на Украине. Там даже языка русского боятся как огня - махровая русофобия (фобия - боязнь). Хорошо, что еще из окон не выбрасываются с криками "русские идут!", как в США в своё время.)))

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