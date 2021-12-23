Более чем на 13% вырос средний чек россиян на главные покупки сезона – валенки, шубы и шапки-ушанки. Спрос на тёплую одежду возрос из-за аномальных холодов.

Согласно исследованию Wildberries, средний чек на покупку валенок увеличился до 3230 рублей, и спрос на зимнюю обувь растёт, сообщает "Газета.ru".

Ретейлеры говорят, что только в декабре продажи валенок выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом. На втором месте у покупателей остаются тёплые головные уборы, а также пуховые шарфы и платки.

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в ходе которого выяснили сумму среднего бюджета, – она превзошла 13 тыс. рублей. Пиком популярности становятся экошубы – изделия из искусственного меха.

По данным специалистов ретейлера, самые активные покупатели – жители Костромы, Кировской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Ранее сообщалось, что на Алтае также увеличился спрос на традиционную зимнюю одежду, особенно валенки.