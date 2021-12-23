Предстоящая посевная кампания в Алтайском крае может стать проблемной, поскольку в регионе в наличии нет удобрений. Об этом известный алтайский фермер Евгений Долгов рассказал в интервью "Алтапрессу".
По словам Долгова, некоторые его коллеги заплатили поставщикам за удобрения ещё в октябре, но до сих пор их не получили. Его хозяйство эта проблема также затронула – удобрения обещают доставить в феврале-марте, однако уверенности в этом нет. Фермер посетовал, что майская посевная из-за этого оказалась под угрозой.
Аграрий отметил, что при этом Россия продолжает наращивать темпы поставки удобрений за границу. Долгов привёл в пример Казахстан, где 50% трат на удобрения субсидируются государством.
Ранее Евгений Долгов также рассказал, что почти рекордный урожай в Алтайском крае не поможет экономике, поскольку государство ограничило экспорт зерна ради борьбы с инфляцией.
Комментарии
Ничего нового! Как всегда - всё на продажу! (экспорт). И производителям выгодно с таким курсом $, бюджету государства растёт, статистика рос ВВП страны показывает, доклады всё бодрее. А фермеры, граждане и прочие? Ну побочный эффект "роста"!
все только начинается...
китай ничего не дает...
Импортозамещение в работе! Исполнили указание президента и ввоздух чепчики, министр сельского хозяйства пусть бьется об стену ( по кумовски сыночка пристроили)! Вот она польза от кумовских назначений и покупок кресел - ад и геноцид граждан! А равно как и все эти действия - присторить внучка, сыночку - должны приравниваться к измене Родине!
Нет удобрений - пусть вспомнят про агротехнику . Или слова такого не знают ?Так пусть вспоминают про забытое , а то стали растить урожаи только на удобрениях и пестицидах , даже Китай уже отказывается покупать наше "экологически чистое" зерно и крупы .
Ну как бы опять искусственно игры свои играют. Чума, война, голод, смерть. Поначитаются своих книг, и давай в тайное общество играть. Дайте уже людям жить. Надоел уже один и тот же сценарий.
Завтра напишут про отсутствие добавок для животных. Параллельно запрещают людям держать свое хозяйство (куры на даче, убой на подворье и тд и тп) .
2 пока здоровая,это не Китай ведает,а ваши либералы экономисты, финансисты
вот и хорошо.
может и нам повезет и мы будем потреблять больше экологически чистых продуктов.
23.12.2021 13:47
- гость -
Да не хватит продуктов при экологизме. Или стоить будут дорого. А продавать массово будут именно эрзац продуктов из не понять чего
так как ещё дороже?
продукты у нас и так сейчас стоят дороже чем в ЕС