Предстоящая посевная кампания в Алтайском крае может стать проблемной, поскольку в регионе в наличии нет удобрений. Об этом известный алтайский фермер Евгений Долгов рассказал в интервью "Алтапрессу".

По словам Долгова, некоторые его коллеги заплатили поставщикам за удобрения ещё в октябре, но до сих пор их не получили. Его хозяйство эта проблема также затронула – удобрения обещают доставить в феврале-марте, однако уверенности в этом нет. Фермер посетовал, что майская посевная из-за этого оказалась под угрозой.

Аграрий отметил, что при этом Россия продолжает наращивать темпы поставки удобрений за границу. Долгов привёл в пример Казахстан, где 50% трат на удобрения субсидируются государством.

Ранее Евгений Долгов также рассказал, что почти рекордный урожай в Алтайском крае не поможет экономике, поскольку государство ограничило экспорт зерна ради борьбы с инфляцией.